"En mi Gobierno los errores se reconocen": Abelardo de la Espriella sobre presupuesto general 2027

El Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, habló este domingo en su alocución sobre varios temas de interés nacional, entre ellos el presupuesto general de la Nación para 2027 y el fenómeno de El Niño. Sobre el primero, el mandatario reconoció que "en su trámite se cometió un error, una diferencia entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes que no fue conciliada oportunamente, impidió culminar su aprobación legislativa" y, en ese sentido, afirmó: "En mi Gobierno los errores se reconocen, se explican y se corrigen. Aquí no escondemos nada, actuamos conforme a la Constitución y a la ley y siempre hablándole claro al pueblo".



Y es que el artículo 59 del estatuto orgánico del presupuesto establece el procedimiento que debe aplicarse cuando el Congreso de la República no despide el presupuesto general de la Nación dentro del plazo legal. Por eso, "el pasado 22 de octubre con el decreto 1599 de 2026, mediante el cual se estableció el presupuesto para el próximo año por valor de 634.9 billones de pesos, incorporando por supuesto las modificaciones aprobadas por el Congreso en primer debate". Abelardo afirmó que la próxima semana van a presentar a Colombia la solución de fondo que están preparando para atender los desafíos de presupuestales y fiscales del país.

"Mi responsabilidad como Presidente de la República es tomar decisiones, asumir sus consecuencias y actuar siempre dentro del marco de la ley, porque gobernar no es esconder los problemas, gobernar es enfrentarlos, resolverlos y responderle a los colombianos de frente siempre y con claridad", agregó.

Publicidad

El Gobierno expidió esta semana por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2027 por 634,9 billones de pesos, tras no completarse el trámite legislativo debido a diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes. El Gobierno tiene previstos ingresos por 604 billones de pesos para 2027 para financiar parte del presupuesto, de los cuales 299 billones de pesos corresponden a ingresos corrientes y 281,3 billones de pesos a recursos de capital.



Sobre el fenómeno de El niño, De la Espriella pidió a los ciudadanos "evitar el desperdicio y comprender que cada gota de agua y cada kilovatio cuentan en medio de esta crisis". "Hoy anuncio que voy a comenzar personalmente una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas. El primero en dar ejemplo voy a ser yo. Desde la Presidencia de la República y en mi propia vida cotidiana y familiar comenzaré a aplicar medidas de ahorro", expresó el mandatario.



El presidente no dio detalles sobre cómo funcionará la campaña, pero afirmó que está aplicando las medidas de ahorro desde hace un par de meses porque no puede pedirle a los colombianos que hagan "un esfuerzo" que él no está dispuesto a hacer. "Yo comienzo por mi casa y los invito a hacer lo mismo a ustedes. No se trata de dejar de vivir bien, se trata de consumir responsablemente, evitar el desperdicio (...). Las pequeñas acciones generan grandes resultados", añadió.

Publicidad

Colombia confirmó oficialmente el pasado 8 de octubre la llegada de El Niño, que podría prolongarse hasta mediados de 2027 y reducir las lluvias, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe. Cinco días después, De la Espriella puso como fecha límite el próximo 31 de diciembre para tener listas las medidas y evitar un apagón eléctrico por el fenómeno de El Niño.

"Estamos enfrentando un fenómeno del Niño de intensidad muy fuerte, dicen que es el 'Súper Niño', cuyas señales venimos observando desde mayo. Llevamos seis meses por debajo de lo normal (...) Octubre ha sido el mes más seco de este semestre", añadió.

Publicidad

En ese sentido, señaló que los embalses del país "se encuentran en el 75,8 % de su capacidad" y el Gobierno se fijó "la meta de superar el 80 % antes del 30 de noviembre". "Tenemos una ventana de tiempo decisiva para actuar, las medidas que adoptemos ahora serán fundamentales para garantizar la energía durante el verano del próximo año", concluyó.

NOTICIAS CARACOL

*Con EFE