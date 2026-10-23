Terminan contratos en Minhacienda tras caída del trámite del Presupuesto General de la Nación

Las consecuencias del error detectado en el trámite del Presupuesto General de la Nación 2027 ya comenzaron a sentirse dentro del Ministerio de Hacienda. Fuentes de la cartera confirmaron a Noticias Caracol la salida de varias personas que hacían parte del equipo encargado de acompañar la discusión legislativa en el Congreso de la República, luego de la controversia que llevó al Gobierno a expedir el presupuesto mediante decreto.



Salen funcionarios de Minhacienda tras el error legislativo del Presupuesto General de la Nación

Según la información conocida por Noticias Caracol, una persona presentó su renuncia y, además, fueron terminados cinco contratos de prestación de servicios. Se trata de integrantes del equipo técnico y legislativo que servía de enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso durante la discusión de las iniciativas económicas del Gobierno.

La decisión se produce después del revés sufrido por el trámite del Presupuesto General de la Nación, considerado una de las iniciativas más importantes que debe aprobar el Congreso cada año. El proyecto había avanzado en su discusión legislativa, pero posteriormente se detectó un problema de procedimiento que terminó poniendo en duda la validez de la aprobación.

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El origen de la controversia estuvo en las diferencias que quedaron entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes durante el segundo debate. De acuerdo con lo conocido, ambas corporaciones avalaron versiones distintas del articulado, situación que exigía un proceso de conciliación para unificar el contenido antes de la aprobación definitiva.



Gobierno expidió Presupuesto mediante decreto

Sin embargo, ese paso no se realizó. La ausencia de la conciliación generó un vicio de trámite que abrió un debate jurídico sobre la legalidad de la aprobación del presupuesto. Ante ese escenario, el Gobierno optó por expedir el presupuesto mediante decreto, fórmula contemplada en la normatividad cuando no existe una ley de presupuesto válidamente aprobada dentro de los plazos establecidos.



La decisión permitió poner en vigencia un presupuesto por 634,9 billones de pesos para la próxima vigencia fiscal. Al mismo tiempo, el Ejecutivo anunció un recorte adicional cercano a los 13 billones de pesos con el fin de ajustar las cuentas públicas a la realidad fiscal del país.



Dentro del Gobierno se esperaba una revisión interna sobre lo ocurrido, especialmente porque la coordinación de los proyectos económicos en el Congreso involucra a equipos especializados que acompañan al ministro de Hacienda durante todas las etapas del trámite legislativo. Su labor consiste en hacer seguimiento a las votaciones, revisar los textos aprobados y verificar que se cumplan los procedimientos exigidos por la ley.

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Las salidas conocidas en las últimas horas apuntan precisamente a ese grupo de trabajo encargado del enlace parlamentario. Aunque desde el Ministerio de Hacienda no se ha informado sobre nuevas decisiones administrativas, el hecho marca las primeras consecuencias internas derivadas del episodio que rodeó la aprobación del presupuesto.

El caso también se produce en medio de movimientos dentro del equipo político del Gobierno, lo que ha incrementado la atención sobre la forma en que se coordinan las relaciones con el Congreso. Mientras avanzan los análisis jurídicos y políticos sobre lo ocurrido, el Ejecutivo ya puso en marcha el presupuesto por decreto, una medida que busca garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado y de la programación financiera prevista para 2027.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL