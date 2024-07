Karen Manrique tras ser salpicada en corrupción de UNGRD: “Olmedo López miente”

Las explosivas declaraciones de Olmedo López sobre el entramado de corrupción en torno a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), reveladas en Noticias Caracol, y en el que se ha visto involucrada la congresista Karen Manrique, representante de Arauca, ya provocó que la funcionaria se pronunciara.

¿Qué dijo Karen Manrique?

A través de una publicación en la red social X, escribió: “#ElOjoInquisidorCondena Confío plenamente en las entidades que imparten justicia en nuestro país. Esperaré notificación oficial ya que, hasta este momento, sé lo mismo que la mayoría de colombianos, lo visto por medios periodísticos y redes sociales”.

Además, escribió que “Olmedo López miente. Su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía lo está llevando a actuar errónea y malintencionadamente. Estoy segura que la justicia actuará en favor de la verdad”.

Asimismo, la representante de Arauca les penvió unas palabras a sus paisanos: “A mi electorado, a los araucanos, mi cariño, seguiré trabajando día a día sin miedo porque como campesina y llanera aprendí a ir hacia atrás solo para coger impulso”.

De igual modo, Karen Manrique manifestó que siente “tristeza porque hoy no solo me estigmatizan a mí, sino a mi amado departamento también”.

#ElOjoInquisidorCondena Confío plenamente en las entidades que imparten justicia en nuestro país; esperaré notificación oficial, ya que hasta este momento sé lo mismo que la mayoría de Colombianos, lo visto por medios periodísticos y redes sociales.



— Karen Manrique (@KarenManriqueO) July 17, 2024

¿Qué dijo Olmedo López sobre Karen Manrique?

López comentó que, supuestamente, sostuvo una reunión en el Ministerio de Hacienda, que está siendo verificada por la corte y la Fiscalía, donde le habrían pedido que cumpliera con la entrega de tres contratos que suman 92.000 millones de pesos.

Indicó que “fue un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista, plasmando en un documento los nombres de los colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. Cifra que ya me había compartido el ministro. Y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente, y un periodo después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos. En un hecho donde el ministro, cuando tuve agenda con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. El ministro en su despacho me habló de 92.000 y me dio los mismos municipios”, indicó.

La congresista a la que se refiere es Karen Manrique, elegida por la circunscripción especial de paz.

En el registro de ingresos a la UNGRD se confirmó que Manrique estuvo en el lugar ocho veces entre septiembre de 2023 y febrero de 2024.

