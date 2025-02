Renunció Susana Muhamad, ministra de Ambiente, al gobierno del presidente Gustavo Petro

Susana Muhamad , ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentó su carta de renuncia al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El anuncio de la alta funcionaria se da luego del polémico consejo de ministros del presidente Gustavo Petro, en donde la ministra, junto a la vicepresidente Francia Márquez, se opusieron ante el jefe de Estado a la presencia de Armando Benedetti en el gabinete.

“Son casi 20 años de militancia política en el progresismo. Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete, de nuestro proyecto progresista, con Armando Benedetti. (...) No renuncio a la defensa de este Gobierno, pero no me puedo sentar con Armando Benedetti y la decisión está en sus manos”, manifestó Susana Muhamad, en medio del consejo de ministros.

En entrevista con Los Danieles, la saliente ministra dijo que “he presentado la carta de renuncia al señor presidente Gustavo Petro y es una decisión difícil. Obviamente no se trata decir algo tan importante como esto y luego dar un portazo en un proceso donde uno es funcionario público o ministro de Estado. Hay muchas situaciones que hay que trabajar, que hay que cerrar y estos días, básicamente, se estaba decantando la situación, después del consejo de ministros”.