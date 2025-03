"Me cogieron de bobo": Benedetti, contra compañeros de gabinete tras polémico consejo de ministros

El segundo consejo de ministros transmitido en televisión se llevó a cabo de manera satisfactoria, pero los ecos de su emisión anterior siguen dando de que hablar incluso pasado un mes exacto desde que una penosa discusión entre ministros y demás directores del Gobierno causara revuelo en la televisión nacional.

Uno de los principales temas sobre los que se habló en este primer encuentro, transmitido en la noche del pasado 4 de febrero, giró alrededor de la figura de Benedetti, actual ministro de Interior, quien acababa de ser nombrado por Gustavo Petro como jefe del despacho.

Y es que esta situación no les gustó mucho a algunos funcionarios que en ese entonces se desempeñaban como ministros del Gobierno, entre los que se incluyeron la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhamad y la ahora exministra de la Igualdad y vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

De cara a lo anterior, en los últimos días el ahora ministro de Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre ese complicado episodio del Gobierno Nacional y aseguró que, pese a que fue atacado por varios de sus compañeros tales como Francia Márquez, Alexander López o Augusto Rodríguez, entendía la situación y no les guardaba rencor.

Armando Benedetti. - Foto: Colprensa.

¿Qué dijo Benedetti sobre el primer consejo de ministros?

En una reciente declaración a medios, el ministro Armando Benedetti habló sobre lo acontecido durante el primer consejo de ministros del pasado 4 de febrero, asegurando que, más allá de las palabras que algunos integrantes del gabinete dieron en contra de él, le molestó principalmente "la forma en la que se portaron con el presidente".

"Yo le digo que me dolió pero no tengo ningún resentimiento, yo entiendo un poco la lucha del poder, la narrativa que se puede dar de forma perversa del tema del poder y yo lo que le puedo decir es que no tengo ningún resentimiento, yo entiendo eso. A mí lo que sí me duele es la forma en la que se portaron con el presidente", dijo la cabeza de la cartera de Interior.

Posteriormente, Benedetti se refirió a una reunión previa, en su contra, que habían organizado varios ministros y directores del Gobierno antes de que se llevara a cabo la primera transmisión televisada en la que personas como Susana Muhamad manifestaron su inconformismo.

"Sí, yo creo que me cogieron de excusa. Yo creo que ellos tenían un plan y eso era un plan armado porque tengo entendido que se habían reunido antes entonces me cogieron de bobo ese día", añadió Benedetti.

Estas declaraciones fueron reveladas por el ministro de Interior luego de haberse reunido con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pues busca una reorganización de las bancadas en este recinto que permitan sacar adelante los proyectos del Gobierno.