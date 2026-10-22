"Me estoy enterando": Minjusticia, Iván Cancino, reaccionó en Congreso tras salida de Rodrigo Lara

El ministro de Justicia, Iván Cancino, reaccionó este miércoles a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio de Interior. Una decisión que el presidente Abelardo de la Espriella anunció en redes sociales mientras Cancino y Lara estaban presentes en el Congreso, donde se adelantaba la sesión de las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, en la que se dio el primer debate del proyecto de ley de sometimiento o acogimiento de estructuras criminales, presentado por el Gobierno nacional.



De la Espriella cesó a Lara como ministro del Interior luego de apenas dos meses en el cargo y nombró en su reemplazo a Alejandro Ordóñez Maldonado, hasta ahora embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Mientras se formaliza la posesión de Ordóñez, Cancino asumirá temporalmente las funciones de Interior. De ahí que los medios le consultaran su opinión en plena sesión en el Legislativo. "Aquí me estoy enterando. Tengo que mirar. Mi gratitud, mi lealtad siempre para Rodrigo por el trabajo que hicimos juntos. Fue realmente productivo", afirmó, al tiempo que dijo que leyó en la publicación del presidente que quedará al frente de ambas carteras de manera provisional. "Es mientras se posesiona el nuevo ministro. Haremos en ese espacio de tiempo lo mejor posible también", comentó Cancino.

La salida de Lara, uno de los ministros estrella de De la Espriella, se produjo el mismo día en el que el Gobierno tuvo que aprobar por decreto el Presupuesto Nacional para 2027, después de que un error de forma invalidara el aprobado el martes en la madrugada por las dos cámaras legislativas. Revisar ese tipo de detalles corresponde a una de las tareas del Ministerio de Interior, encargado de la relación con el Legislativo.

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Aunque De la Espriella no ha explicado los motivos de la destitución, el cese de Lara tiene lugar además en un momento en que el Gobierno afronta dificultades para consolidar una coalición sólida en el Congreso que le permita sacar adelante sus iniciativas legislativas.



Cancino, durante una intervención en el Legislativo, donde este miércoles se dio la aprobación de las Comisiones Primeras conjuntas, en primer debate, del proyecto de sometimiento del Gobierno, destacó el trabajo del ahora exministro Rodrigo Lara, a quien, dijo, considera "un hermano de esos que no son de sangre pero sí de vida". "Habíamos hecho un equipo bastante importante y de apoyo. Mi gratitud, mi lealtad y mi amistad perpetua para él, para su esposas, sus hijos y su familia", agregó.



A esa reacción se sumaron otras desde el Congreso. "Es una lástima la salida del ministro Rodrigo Lara, un funcionario abierto al diálogo, de gran preparación y que venía construyendo puentes en el Congreso a través del debate y las ideas, dejando de lado la transacción política. Un cambio de paradigma difícil, pero necesario y acertado para fortalecer la democracia del país", dijo, por ejemplo, Daniel Briceño, representante del Centro Democrático.

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"Que no sea el sacrificado de un error de otra cartera", afirmó, por su parte, Eimy Julieth Suárez, representante a la Cámara de Representantes de Cambio Radical, a propósito del fallido trámite del presupuesto que desde el Legislativo mucho se lo atribuyen al Ministerio de Hacienda.

Lara estuvo este miércoles en Congreso donde sesionaban las comisiones primeras conjuntas hasta media hora antes de que el presidente De la Espriella anunció su salida del gabinete.



¿Qué pasó con el presupuesto 2027?

El Gobierno nacional anunció este miércoles que decretará el presupuesto nacional de 2027 por 634,9 billones de pesos, después de que se detectó el error de trámite legislativo relacionado con diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes que no alcanzaron a ser conciliadas. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, aseguró que el presupuesto "no ha sido hundido" y que, de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, regirá el proyecto presentado por el Ejecutivo con las modificaciones aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas del Congreso.

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"El presupuesto fue discutido y fue aprobado por la mayoría de los parlamentarios en ambas corporaciones. No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie", afirmó Restrepo en una declaración en la que sostuvo que tanto el monto total como la distribución de los recursos y las facultades de traslado y reorientación presupuestal quedaron definidos en esa primera discusión.

El anuncio se produjo después de que la senadora Esmeralda Hernández, del partido opositor Pacto Histórico, denunció que ambas cámaras aprobaron versiones distintas del artículo 65 del proyecto sin realizar la conciliación obligatoria. La controversia se refiere a dos parágrafos relacionados con mecanismos de cobertura de riesgos en operaciones del Ministerio de Hacienda.

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Según Hernández, el Senado aprobó el artículo sin esos apartados, mientras que la Cámara incluyó una proposición que había sido retirada durante el trámite en la otra corporación, en tanto la Secretaría General del Senado confirmó que en el registro de las iniciativas aprobadas no figura ninguna proposición avalada sobre ese artículo. La Constitución y el reglamento legislativo establecen que, cuando las dos cámaras aprueban textos diferentes, deben conformarse comisiones de conciliación y someter el texto unificado a una nueva votación.

La dificultad radica en que el plazo constitucional para aprobar el presupuesto venció el 20 de octubre, por lo que no se completó ese procedimiento.

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