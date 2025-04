Mincomercio encargada, Cielo Rusinque, denuncia supuesto intento de envenenamiento en su contra

La ministra de Comercio, Industria y Turismo encargada, Cielo Rusinque, denunció a través de su cuenta de X un supuesto intento de envenenamiento en su contra a través de unos dulces que le habían regalado en la ciudad de Montería. Ella se los regaló a cuatro personas de su equipo de seguridad, quienes se encuentran hospitalizadas.

"Me confirma el escolta que me acompañó en Montería que se encuentran hospitalizadas 4 personas por envenenamiento en la Clínica del Rio en Montería. A estas personas les había regalado dos potes de dulce que me habían regalado y se me habían quedado entre el carro", escribió.

Indicó que la sustancia que se encontró en los dulces fue veneno, y que la Policía y Fiscalía de Montería ya están al tanto del caso. En la publicación añadió la imagen de unos chats en los que uno de sus trabajadores le advierte que los dulces que se encontraban en un recipiente en su camioneta, de "coco y mongo mongo", tenían alguna sustancia tóxica.

"Solicito por favor a la @PoliciaColombia y la @FiscaliaCol adelantar con celeridad las investigaciones respectivas. Mis oraciones por las personas que se encuentran hospitalizadas, confío en que se recuperarán muy pronto", añadió la Mincomercio encargada.

