Nuevos detalles de intoxicación masiva por cloro en Ricaurte: esto dijeron residentes del conjunto

Mientras decenas de personas se encontraban en la piscina y demás zonas sociales del conjunto campestre Peñazul La Aldea , ubicado en Ricaurte, Cundinamarca, se escuchó una explosión que causó una intoxicación masiva por cloro, según informó el Cuerpo de Bomberos del departamento en la noche del pasado sábado.

Este condominio, en el cual residen alrededor de mil personas, es visitado durante los días de descanso de Semana Santa y queda a unos 17 kilómetros del popular parque acuático Piscilago. El capital del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, indicó que algunos de los presentes hicieron una mezcla que incluía cloro, la cual habría explotado y generado una nube expansiva que causó contaminación en el ambiente.

"Cuando lo estaban disolviendo ocurrió la explosión, no sabemos si al mover la mezcla tenga reacciones otra vez", dijo uno de los testigos en un video. El hombre afirmó que no entiende cómo ocurrió la emergencia, pues dice que no se mezcló nada adicional en el balde blanco que se ve en el clip. "No se le estaba aplicando algo diferente a lo que está ahí, que es cloro", dijo.

Intoxicación masiva en Ricaurte. Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca.

Esto se sabe de los afectados por intoxicación en Ricaurte



Un total de 17 personas fueron valoradas por las autoridades en el sitio, de las cuales siete fueron trasladadas a la Clínica de Especialistas de Girardot . Según indicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, se trata de "cinco adultos (tres hombres y dos mujeres) y dos niñas, quienes también permanecen en observación y se reportan estables".

Publicidad

Horas después, llegaron otras tres personas afectadas por el químico, pero a la Clínica Junical del mismo municipio. "Entre ellas se encuentran una niña de 8 años, un niño de 10 años y una mujer de 21 años, quienes presentaron dificultad respiratoria por efecto de los gases. Todos se encuentran estables y bajo observación", añadió el gobernador.

Rey también le agradeció a las autoridades por actuar rápidamente ante la emergencia. "Gracias a la pronta respuesta de los organismos de emergencia, especialmente de nuestro @Bomberoscundi, la situación fue controlada. Seguimos atentos a la evolución de los pacientes y en coordinación con las autoridades locales para garantizar la seguridad de los más de 1.000 residentes del conjunto residencial", escribió en su cuenta de X.



Esto dijeron los residentes del conjunto Peñazul La Aldea

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer qué fue lo que pasó, varios residentes del condominio campestre donde ocurrió la intoxicación se han pronunciado en redes sociales sobre cómo vivieron la emergencia. "Sonó un estallido fuerte y las personas salían corriendo de la piscina. Había alrededor de 80 personas", indicó Jonathan Martínez, uno de los testigos.

Esta es la sustancia que generó la intoxicación en el condominio Peñazul La Aldea. "Cuando lo estaban disolviendo ocurrió la explosión", dijo uno de los testigos.



Ampliación >>> https://t.co/GdZFcoErkU pic.twitter.com/CseG5BhN9p — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 20, 2025

Publicidad

Otra mujer identificada como Johana Olarte dijo en Instagram que estaba en la ducha al lado de la piscina, a unos 10 pasos de donde ocurrió la explosión , junto con su bebé de tres meses de edad, y que había visto cómo alguien del conjunto le decía al cuidador de la piscina algo sobre la mezcla para limpiar el agua.

"Le mencionaba que la mezcla no estaba bien, pero el señor dijo: 'Échele', y regañaba al muchacho. Gracias a Dios con mi familia estamos bien, pero no deberían manipular cosas así con gente haciendo uso", escribió. Cabe resaltar que las autoridades aún no han dado un parte oficial de cuáles fueron las razones de la explosión.



Impactos en la salud del contacto con el cloro

La Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades de Estados Unidos (Atsdr, por sus siglas en inglés) explicó que la exposición de cloro a niveles bajos puede producir irritación de la nariz, la garganta y los ojos. Pero, si alguien se expone a niveles más altos puede producir tos y alteraciones del ritmo respiratorio y daño de los pulmones.

"En general, las personas que sufren de problemas respiratorios como alergia o fiebre del heno, o los que fuman mucho, tienden a sufrir efectos más graves que personas de buena salud o que personas que no fuman", indicó la Agencia.

Beber cantidades pequeñas de soluciones de hipoclorito (menos de una taza), según la agencia, puede producir irritación del esófago, pero si se toma en soluciones concentradas podría causar daño grave de la parte superior del tubo digestivo y aun la muerte.

Publicidad

La entidad añadió que derramar una solución de hipoclorito sobre la piel puede producir irritación. La gravedad de los efectos depende de la concentración de hipoclorito de sodio en el líquido para blanquear.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL