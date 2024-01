Mininterior sobre frentes de seguridad con ciudadanos: "Recibamos colaboración, pero no los armemos"

El Gobierno nacional aceptó escuchar y evaluar con calma la polémica propuesta del gobernador de Antioquia de crear frentes de seguridad ciudadana para enfrentar a la delincuencia.



En lo que coinciden todas las voces es que de ninguna manera es posible que los ciudadanos se armen para combatir a los bandidos.

No obstante, el secretario de Seguridad de Antioquia, el general en retiro Luis Eduardo Martínez, manifestó que contribuir con las autoridades es una colaboración de los ciudadanos y que se debe crear un trinomio entre la autoridad, fuerza pública y personas. Además, que esto no se puede confundir con las Convivir.

“Convivir es una cosa muy diferente. Me parece que están satanizando y sacando de donde no hay que sacar nada. Los frentes de seguridad local, empresariales, alarmas comunitarias son medidas que siempre han existido y que la fuerza pública puede desarrollar actividades de control, disuasión, prevención partiendo de la información que da la comunidad”, afirmó el funcionario.

Por su parte, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, indicó que se debe tener mucha precaución con esa propuesta y que está dispuesto a escuchar el esquema propuesto por el gobernador de Antioquia.

“Recibamos información, colaboración de los ciudadanos, pero no los armemos, no los pongamos a hacer lo que tienen que hacer la Policía y el Ejército. En nuestras conversaciones con los grupos de vigilancia privada, hay más de 400.000 hombres en la calle en vigilancia privada, no les pedimos que actúen, que nos informen. Quienes están preparados, quienes están legitimados constitucionalmente para usar las armas sean los que actúen. Si rompemos esa línea podemos volver a momentos que el país no quiere repetir”, aseveró Velasco.

En otra orilla está José Félix Lafaurie, el presidente de Fedegan, quien considera que esta propuesta es necesaria: “Hoy hay más de 400 municipios bajo el control de grupos criminales, mismos que están extorsionando y la respuesta de la fuerza pública es insuficiente, según el decir del propio ministro de Defensa. La única manera es que los particulares, bajo mecanismos preventivos, sean capaces de convocar a la fuerza pública para que responda, es ella la que tiene que responder por la seguridad, vida y honra de ganaderos”.

Por su parte, Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Senado, dice que esto ya ocurrió en el pasado y que puede exacerbar la violencia: “La experiencia del pasado reciente en el país es tozuda, cuando ciudadanos se dedican a cumplir funciones de seguridad eso termina mal, termina en expresiones de justicia privada y eso lleva a que se incremente la violencia. Lo que corresponde es la acción de la autoridad legítima”.