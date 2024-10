Moción de censura contra ministro de Hacienda fue negada por el Senado

En la tarde de este martes, 1 de octubre de 2024, el Senado de Colombia negó la moción de censura contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

La moción de censura contra el ministro Bonilla fue negada al registrar 51 votos por el no y tan solo 19 por el sí.

#PlenariaSenado | Con 51 votos por el No y 19 Votos por el Si es negada la moción del censura al @MinHacienda @ricardobonillag pic.twitter.com/ZB2yiDUrQQ — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) October 1, 2024

Esta votación se registró precisamente una semana después del debate de moción de censura contra el ministro Ricardo Bonilla y que había sido citado por el senador Jonathan Pulido, mejor conocido como Jote Pe Hernández.

¿Por qué se realizó el debate de moción de censura?

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, enfrentó el debate de moción de censura en su contra en la plenaria del Senado por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y se defendió de los señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, respectivamente.

“Otros chismes de prensa, que la asistente María Alejandra Benavides entró 16 veces a la Unidad, está comprobado que hay un homónimo y que la que entró 16 veces a la Unidad es la homónima y que la asistente del Ministerio de Hacienda nunca fue a la Unidad. Esa es otra discusión y otro proceso, porque usted pretende enlodar toda la labor del Ministerio de Hacienda con chismes de prensa”, dijo Ricardo Bonilla en respuesta a cuestionamientos del senador Jota Pe Hernández.

En ese sentido, el ministro de Hacienda fue tajante en afirmar que no va a permitir que afecten su imagen. “Me disculpan, senadores, senadoras, pero yo no voy a dejar enlodar mi nombre”, remarcó.

“Si hay pruebas, démelas, pero la Corte misma encontró con que todos esos son chismes de Olmedo y Sneyder y que no tienen ninguna prueba, que no han podido probar nada”, sostuvo el funcionario.

Y para insistir en que no tiene nada que ver con algún entramado de corrupción manifestó que le ha solicitado a la Fiscalía, desde el principio, que lo cite.

“Le he pedido a la Fiscalía que me reciba desde el primer día y la Fiscalía ni siquiera me va a citar todavía, que va a esperar hasta que pase la cuarta ronda de procesos y apenas está en la primera. Es decir, que me llamará por allá dentro de un año, dos años, quién sabe cuándo, dependiendo de las pruebas que consiga. Esa es la discusión, pero si usted quiere, senador, dígale a la fiscal que me reciba más rápidamente”, sentenció.

Señalamientos de Sneyder Pinilla contra Ricardo Bonilla

Estas declaraciones del ministro de Hacienda tuvieron lugar el martes 24 de septiembre, menos de una semana después de que Noticias Caracol en vivo emitiera un informe sobre declaraciones de Sneyder Pinilla ante una fiscal delegada de la Corte Suprema de Justicia y en las que hace señalamientos contra Ricardo Bonilla.

En más de 20 horas de declaración ante una fiscal delegada ante la Corte, el exfuncionario confesó cómo se inventaron emergencias para adjudicar miles de millones de pesos. Según él, el ministro de Hacienda estaba enterado de este entramado.

Una de las revelaciones claves de Sneyder Pinilla se concentró en explicar a la fiscal María Cristina Patiño por qué, faltando menos de 20 días para terminar el año 2023, el Ministerio de Hacienda le entregó 700.000 millones de pesos a la UNGRD.

El ministro Bonilla, por su parte, siempre ha defendido la transparencia de sus actuaciones y las de su exasesora Benavides.

