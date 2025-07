La explicación de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre carta a Marco Rubio

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez emitió un comunicado dando explicaciones sobre la carta de varios excancilleres y exministros dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras la tensión diplomática que se ha generado entre ese país y Colombia.

Noticias Caracol se contactó con varios de los exfuncionarios que aparecían en la misiva y manifestaron que no habían firmado dicho documento.

“Hemos conocido con preocupación el llamado a consultas del Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Colombia, Su Excelencia John McNamara, lo que refleja un momento de tensión en la relación bilateral entre nuestras naciones. Los abajo firmantes, un grupo de colombianos comprometidos, deseamos expresar nuestro firme compromiso con encontrar los canales adecuados para seguir construyendo y fortaleciendo esta histórica alianza, que tanto valoramos”, se leía al comienzo de dicha carta.



Esto dijo Marta Lucía Ramírez sobre la misiva

La exvicepresidenta y excanciller emitió un comunicado en el que manifestó que, “con ocasión de los recientes acontecimientos diplomáticos entre Colombia y Estados Unidos, en particular los respectivos llamamientos a consultas de los embajadores de ambos países, preparé una propuesta de carta dirigida al Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio”.

Según ella, la “iniciativa surgió de mi preocupación por la necesidad de proteger los intereses de Colombia en una relación bilateral que ha sido estratégica para nuestro comercio, la inversión, el empleo de millones de hogares colombianos, la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la democracia”.

Marta Lucía Ramírez aclaró que este era un borrador en el que incluyó, “a título de propuesta, los nombres de algunos exministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, con el ánimo de invitarlos a respaldar un mensaje conjunto, dada su trayectoria y experiencia en la importancia de esa cooperación estratégica para los intereses de ambas naciones y la estabilidad de nuestra región”.

“El documento fue compartido de manera preliminar en chats privados y a título personal con algunos de los posibles firmantes, como parte de una consulta inicial y debido a que me encontraba en el exterior a punto de iniciar una intervención académica, solicité concentrar en una persona de mi equipo, los comentarios y sugerencias que permitieron enriquecer una segunda versión del texto”. Sin embargo, “de manera no prevista, esa versión empezó a circular antes de que existiera una decisión definitiva sobre su contenido y oportunidad, lo que generó confusiones que lamento”.

La exvicepresidenta finaliza su comunicado indicando que “es fundamental mantener una relación constructiva y respetuosa con Estados Unidos, cuyo apoyo ha sido y será clave para nuestro desarrollo y defensa de los valores democráticos. En ese espíritu, seguiremos trabajando por el fortalecimiento de nuestra cooperación bilateral, con posiciones firmes frente al narcotráfico y una diplomacia que preserve los valores y principios compartidos por nuestras dos naciones, la cual debe complementarse siempre, cómo ha sido tradición, con el acompañamiento empresarial, de la comunidad académica y los distintos sectores de nuestra sociedad”.



¿Qué consecuencias puede haber por la crisis diplomática con Estados Unidos?

Se sabe que Estados Unidos comenzó a retirar las visas a funcionarios del Gobierno colombiano este mismo jueves 3 de julio. Hasta el momento, no se conocen los nombres de los miembros del Ejecutivo sancionados con esta medida, pero es solo el inicio de este choque diplomático. "Si la escalada dialéctica continúa, que los Estados Unidos tome medidas sobre ese particular, no solamente sobre funcionarios de la administración del presidente Petro, sino sobre colombianos en general, eso es perfectamente factible. Es un arma que tiene a la mano y que la ha tenido con respecto a muchos estados", consideró Julio Londoño Paredes, excanciller de Colombia.

Otros exdiplomáticos colombianos dijeron que era muy posible que Colombia sufriera de sanciones económicas por parte de Estados Unidos.

