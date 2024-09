La versión de Sneyder Pinilla contra el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

En más de 20 horas de declaración ante una fiscal delegada ante la Corte, el exfuncionario confesó cómo se inventaron emergencias para adjudicar miles de millones de pesos. Según él actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaba enterado de este entramado.

>>> Versión de Sneyder Pinilla ante la Corte por caso UNGRD: “Quedé bien parado con Olmedo”

Una de las revelaciones claves de Sneyder Pinilla se concentró en explicar a la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, por qué faltando menos de 20 días para terminar el año 2023, el ministerio de Hacienda le entregó 700.000 millones de pesos a la Unidad de Gestión de Riesgo -UNGRD-

Fiscal Patiño: “¿Qué significa dentro de la resolución a través de la cual el ministerio le hace la transferencia de los 700 mil millones de pesos a la UNGRD... allí donde dice la transferencia de los 700 mil millones de pesos con destinación específica y previo concepto del ministro de Hacienda?”.

Publicidad

Sneyder Pinilla: “El previo concepto es un acta de comité que es aprobada por el director del Dapre y el ministro Ricardo Bonilla para aprobar los recursos de cómo se va a invertir esos 700 mil millones de pesos. Se supone que es a la inversa. La UNGRD tiene que ir a decirle al ministro y al director del Dapre: estás son las necesidades que tengo, por favor, me aprueban el presupuesto. No, aquí fue al revés”.

La resolución a la que se refiere Pinilla es del 11 de diciembre de 2023, en la cual el ministerio de Hacienda hizo el expedito desembolso. Según Pinilla, parte de esos recursos tenían como propósito el pago de congresistas a través de contratos en tres municipios.

Publicidad

“El ministro había direccionado que estos contratos, estos tres contratos de Cotorra, Saravena y el Carmen de Bolívar, y aparte el doctor Olmedo me dijo que eran 200 mil millones de pesos más”, dijo Pinilla en su declaración ante la fiscal delegada.

En la diligencia judicial Pinilla contó cómo el exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, lo citó a su oficina para ratificar el supuesto interés del ministro de Hacienda en esos contratos.

“Yo llego a la oficina del doctor Olmedo. Cuando yo llegué a la oficina de él, él estaba hablando de ese tema, que eso era con el ministro de Hacienda”, afirmó Pinilla. “Lo otro es lo siguiente. La resolución que llegó. Ya hablé con el ministro, entonces, esos tres contratos que él está diciendo hay que sacarlos, eso es del ministro y aparte 200 mil millones de pesos más”, contó Pinilla a la fiscalía sobre la reunión que sostuvo con su exjefe.

¿Ricardo Bonilla dio la orden del desembolso?

Frente a esta afirmación la fiscal le preguntó: ¿Sería correcto decir que el ministro no solamente dio la orden del gasto al que usted ha venido haciendo referencia, sino también la destinación de esos recursos?

Publicidad

Sin dudar Pinilla respondió: “Eso él (el ministro de Hacienda) lo hablaba con el doctor Olmedo. Yo llegué al punto de la orden cuando me habló de estos tres contratos”.

De acuerdo con el testimonio de Pinilla, cuando llegaron los 700 mil millones de pesos empezaron las presiones desde el más alto nivel del gobierno para adjudicar tres contratos. Según él, una de las primeras llamadas que recibió fue la de Jaime Ramírez Cobo, asesor del entonces director del Dapre, Carlos Ramón González.

Publicidad

“A las seis y un minuto él (Jaime Ramírez Cobo) me dice: el ministro está intentando contactar al director, pero no ha podido. Yo le digo: hola doctor, dile que estamos en la marcha calmando a la gente. El doctor Jaime Ramírez Cobo me dice: lo entendemos de verdad, pero se van a caer los créditos de la Nación, por eso la urgencia”, dijo Pinilla en la Fiscalía.

Al final de este aparte de su testimonio, el exfuncionario hizo una aclaración clave a la fiscal Patiño: “la UNGRD no tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver con los créditos de la Nación”.

La supuesta llamada entre Ricardo Bonilla y Sneyder Pinilla

De acuerdo con la declaración de Pinilla, después de su comunicación con el asesor del Dapre recibió la llamada del propio ministro de Hacienda: “Él me llama a los cuatro minutos, me llama a las seis y diez. Yo nunca en mi vida había hablado con el ministro. Ese señor me llamó ahí mismo: ‘hola subdirector, hermano estoy llamando al doctor Olmedo y no contesta’. Yo le digo: doctor Ricardo Bonilla, es que estamos acá en una marcha, una gente que llegó de todas las partes del país… ‘Hermano, entienda que se van a caer los créditos de la Nación si no salen esos contratos’. Yo le dije: ¿doctor Ricardo, cuáles contratos?. Me dijo: ‘dígale al doctor Olmedo que lo necesito aquí mañana a las 8 de la mañana’”.

En ese momento del interrogatorio, Sneyder Pinilla contó a la fiscalía lo que ocurrió después. “Al otro día, 15 de diciembre, a las 8:43 de la mañana el doctor Olmedo me llama y me dice Sneyder hágame un favor, llámeme por videollamada que estoy acá con el ministro para darle una instrucción”.

Publicidad

Pinilla describió a la fiscal lo que pasó durante esa videollamada. “Ellos tenían ahí en la mesa una hoja de color amarillo, me acuerdo tanto, escrito tres nombres y un valor. decía: Saravena, Cotorra y El Salado, y abajo decía el valor: 92 mil millones de pesos”, dijo el exfuncionario.

El exfuncionario continuó con su relato: “Lo que hace el doctor Olmedo es que me llama y me dice: 'hola, Sneyder, ¿cómo está?'. Me dice: 'Sneyder, hágame un favor apunte esto: esos contratos son de acá del ministro, hermano, necesito que a eso le dé prioridad número uno. Deje lo que esté haciendo, pero estos contratos son prioridad porque son del ministro”.

Publicidad

Pinilla afirmó en su declaración que posteriormente aparecieron en la imagen el ministro Bonilla y su asesora, María Alejandra Benavides, quienes lo habrían saludado.

Después de esa videollamada, según Pinilla, el ministro Bonilla designó a su asesora Benavides como su enlace para estar pendiente de la adjudicación de los contratos y le envió su contacto. Posteriormente narró varias de las comunicaciones que sostuvo en diferentes fechas con la delegada del ministro de Hacienda.

Frente a las declaraciones que hizo Pinilla, la fiscal fue insistente en preguntar por el rol exacto que tenían el ministro y su asesora: ¿Esos municipios y esas personas a quien usted debía asignarle esos contratos fueron seleccionados por quién?, le preguntó la fiscal Patiño al testigo.

Inicialmente respondió: “Esos nombres me los dio María Alejandra Benavides. Con cada persona que ella me dio, yo con esa persona cuadraba el contrato, cuadraba la interventoría, cuadraba todo”.

Publicidad

Sin embargo, la fiscal nuevamente trató de despejar dudas sobre el papel del ministro Bonilla. “Lo que quiero saber es ¿por quién fueron seleccionadas estas personas? . María Alejandra Benavides se los dio a usted, pero ¿quién los contactó a ellos?, ¿usted sabe?, ¿por qué llegaron a ser ellos las personas con quienes usted debía establecer los contactos?”.

Sin dudar Pinilla respondió: “El ministro, el ministro, el ministro claro”.

Publicidad

En su declaración Pinilla también reconoció él y su exjefe se inventaron emergencias en tres municipios para poder gestionar los contratos. “Ninguno era emergencia. Quiero dejarlo claro porque la orden del doctor Olmedo era que los sacáramos por obra de emergencia, así hubiese o no la emergencia”.

Frente a esa confesión la fiscal le insistió en preguntar por el ministro de Hacienda y su asesora Benavides. ¿El ministro Bonilla tenía conocimiento de cada una de las fases en las que avanzaba la elaboración de estos contratos?.

Sneyder Pinilla: “Doctora, el enlace que él dio fue María Alejandra y a María Alejandra era a quien yo le daba el parte todo el tiempo como puede ver en las conversaciones de WhatsApp. A ella le daba el parte. Ella preguntaba: 'el ministro está preguntando, el ministro está diciendo...'”.

Al final de su relato en la fiscalía Pinilla aseguró que ellos no alcanzaron a firmar los contratos porque estalló el escándalo de los carrotanques y él y su exjefe salieron de la entidad.

Publicidad

El ministro Bonilla, por su parte, siempre ha defendido la transparencia de sus actuaciones y las de su exasesora Benavides. También ha cuestionado la veracidad de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla.

>>> Incendios forestales: director de UNGRD pide decreto presidencial para usar fuego técnico