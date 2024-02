¿Comediante que insultó a Petro en la emisora Tropicana podría terminar en la cárcel?

El locutor Francisco Paco Ramírez está en el ojo del huracán por los insultos que lanzó en contra del presidente Gustavo Petro, a quien acusó de varios delitos aprovechando los micrófonos del programa ‘Cómo amaneció Cali’, en la emisora Tropicana.



"Me interesa muy poco Petro. Si él viene y condona no sé qué cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista. Tienes que saber que detesto a tu presidente. Si es tu noticia, a mí no me importa. Puedes decirla, pero yo voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana", fue una de las fuertes declaraciones de Ramírez, luego de que una periodista compartiera una información sobre el Gobierno.

El comediante añadió: "Es la verdad, Petro es un bandido y es un narcotraficante".

El episodio puso sobre la mesa el debate sobre los límites de la libertad de prensa. La red de ética de la Fundación Gabo y expertos rechazaron el episodio y recalcaron que el artículo 20 de la Constitución pone límites y responsabilidades respecto al derecho de expresarse.

“Utilizar esta libertad o este derecho para injuriar, para calumniar, para desinformar a su audiencia y, sobre todo, para incitar al odio, desde cualquier punto de vista, como diría el maestro Javier Darío Restrepo, es inadmisible en términos de ética periodística”, enfatizó Alejandra Vergara, coordinadora editorial de la red ética de la Fundación Gabo.



“Contaminan el espacio de la opinión pública, van contra la decencia, contra las buenas costumbres, contra la templanza que hoy requiere debate público en relación con las ideas políticas y los medios de comunicación. Los locutores y los periodistas estamos llamados a contribuir a ese buen ejercicio”, agregó Mario Morales, analista y profesor de la Universidad Javeriana.

Incluso, según expertos penalistas, el comediante Francisco Ramírez, quien hace el papel de la Tía Inés, incurrió en un delito.

“Se adecúan en la conducta de injuria y de calumnia, que tienen una pena de 16 a 72 meses de prisión, toda vez que le imputó al presidente de la república conductas como ser narcotraficante y bandido, lo cual deberá demostrar ante la Fiscalía. De lo contrario, será sancionado y condenado por el delito de injuria y de calumnia”, explicó José Luis Moreno, abogado penalista.

El presidente Gustavo Petro y el grupo Caracol Radio, que incluye a la emisora Tropicana, rechazaron el episodio.

"La actividad periodística en sus emisoras, incluida TROPICANA, se desarrolla bajo total respeto de los postulados constitucionales que protegen la libertad de expresión y de información, con total libertad editorial, por lo que las manifestaciones realizadas por cualquiera de nuestros periodistas y colaboradores son totalmente libres y personales y de ninguna manera representan una posición institucional", acotó el grupo de medios.