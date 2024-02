Locutor de Tropicana dice que lo despidieron tras llamar a Petro "bandido" y "narcotraficante"

El locutor Francisco Ramírez, conocido como 'Paco' Ramírez, confirmó que fue despedido de la emisora Tropicana después de insultar al presidente Gustavo Petro. El comunicador llamó "bandido" y "narcotraficante" al jefe de Estado.



Todo inició cuando Stephania Lerma, una de las compañeras de Ramírez en Tropicana, daba una noticia sobre 4.983 créditos que condonarán en el Icetex. El comediante reaccionó al informe con un bostezo.

"No me interrumpa las noticias porque son buenas y son positivas", expresó Stephania. "¿Entonces no bostezo, pues, boba?", le respondió Ramírez. Luego de interrumpir varias veces a la periodista, el locutor aseguró que "me interesa muy poco Petro. Si él viene y condona no sé qué cosas me parece muy bien, pero, por otro lado, roba al país. Es mi punto de vista. Tienes que saber que detesto a tu presidente. Si es tu noticia, a mí no me importa. Puedes decirla, pero yo voy a bostezar las veces que me dé la regalada gana".

Stephania trató de argumentar por qué era importante la noticia que estaba dando. No obstante, Francisco Ramírez volvió a interrumpirla: "Es la verdad, Petro es un bandido y es un narcotraficante".

El video de la discusión entre Stephania Lerma y Francisco Ramírez se hizo viral en redes sociales. Algunos llegaron a recalcar, incluso, que a la periodista le habrían silenciado el micrófono mientras intentaba defenderse de los comentarios del comediante.

Estos son los dueños de muchos micrófonos en Colombia.

Semejante misógino, miserable se sintió muy macho al agredir de manera verbal a la única mujer que había en cabina por el sólo hecho de haber ella manifestado el compromiso del gobierno de @petrogustavo para condonar las… pic.twitter.com/mrDIPoUS1i — Anny 🇨🇴 🕊 #ElCambioEsPosible (@Mafalda_2020_) February 7, 2024

Horas más tarde, Ramírez habló con la revista Semana para confirmar que la emisora Tropicana lo despidió: "Yo no he visto que despidan a un locutor porque le dijo ‘Porky’ a Duque o le dijo asesino en alguna empresa a Uribe. Fue un comentario de grupo y los incendiarios tomaron eso como el boom y gracias a eso hoy no estoy".

"No estoy dolido con la empresa y menos con un equipo de trabajo como Tropicana, que somos una familia. Lo que me duele es el punto de partida del país, las hienas de las redes sociales que buscan cualquier escenario para sacar lo incompetente y frustrados que son, porque ninguno de los que me ha criticado ha hecho ni la cuarta parta de lo que he hecho por la ciudad", agregó al medio citado, refiriéndose a Bucaramanga.

Prisa Media emitió un comunicado en el que rechazó las palabras de Francisco Ramírez contra su compañera. Además, afirmó que se tomaron todas las medidas para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir.



"La actividad periodística en sus emisoras, Incluida TROPICANA, se desarrolla bajo total respeto de los postulados constitucionales que protegen la libertad de expresión y de información, con total libertad editorial, por lo que las manifestaciones realizadas por cualquiera de nuestros periodistas y colaboradores son totalmente libres y personales y de ninguna manera representan una posición institucional", señaló el grupo de medios.

El presidente Petro también reaccionó a las declaraciones de Ramírez: "La manera como me trata el periodista, tapando de humor el comentario calumnioso, muestra la política enseñada desde medios de comunicación social por los dueños del capital".