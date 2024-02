¿Quién es Francisco Ramírez, locutor despedido de Tropicana por insultar al presidente Petro?

Tropicana es una cadena de radio colombiana conocida por su música y sus populares programas humorísticos. Sin embargo, en las últimas horas el medio de comunicación se vio envuelto en una gran polémica debido a comentarios realizados por un comediante llamado Francisco Ramírez hacia una periodista y el presidente Gustavo Petro, durante una transmisión en vivo de la emisora.

Paco Ramírez, conocido por su personaje de la Tía Inés, una señora que cautivaba a la audiencia con sus consejos, regaños, historias y ocurrencias, estuvo en el centro de la controversia. El locutor fue parte integral de la familia Tropicana durante más de ocho años, dejando huella en la emisora, especialmente en Cali.

Este personaje cobró relevancia a lo largo del programa matutino de Tropicana, brindando humor y compartiendo sus actividades en las redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram @soylatiaines, donde logró reunir alrededor de 75,1 mil seguidores.

Además de su presencia en Tropicana, la Tía Inés ha participado en eventos públicos, conciertos y actividades de marca. En diciembre, Paco Ramírez cubrió la Feria de Cali para la emisora con su personaje.

¿Qué ocurrió en Tropicana?

Los acontecimientos se desencadenaron durante la transmisión en vivo de un programa de Tropicana, cuando el locutor se encontraba al aire y su compañera Stephania Lerma, conocida como 'La española', presentaba una noticia sobre la condonación de 4.983 créditos por parte del Icetex.

En ese momento, el comentarista reaccionó al informe con un bostezo, lo que interrumpió brevemente la presentación de La española, quien expresó su molestia diciendo: "No sabotees las noticias, son buenas y positivas". En respuesta, Paco dijo: "¿Entonces no bostezo, pues, boba?".

Posteriormente, Francisco Ramírez expresó su punto de vista sobre el tema: "Me interesa poco Petro. Si él decide condonar algunas cosas, está bien, pero también creo que está perjudicando al país. Es mi opinión. Debes saber que no simpatizo con tu presidente. Si es tu noticia, está bien, pero yo seguiré bostezando cuando me dé la gana".

Mientras tanto, la periodista de Tropicana intentaba resaltar la importancia de la noticia, pero Francisco la interrumpió nuevamente con un comentario final: "Es la verdad, Petro es un bandido y un narcotraficante". El video se difundió rápidamente en las redes sociales, generando diversas reacciones y cuestionamientos sobre la forma en que se condujo el programa.

En respuesta a estos acontecimientos, la cadena de radio emitió un comunicado en el que expresó su rechazo hacia las palabras de Francisco Ramírez dirigidas a su compañera y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El mismo comediante confirmó que lo sacaron de la empresa.

El grupo Prisa, propietario de Tropicana, aseguró haber tomado todas las medidas necesarias para prevenir situaciones similares en el futuro.