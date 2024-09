Petro a mensaje de exministro Restrepo: "dejaron llenos sus territorios de cementerios”

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo arremetió contra el presidente Gustavo Petro y dijo que este, “dentro de dos años, va a dejar el país como los embera dejaron al Parque Nacional”. A lo que Petro respondió: "Nosotros no queremos que Colombia quede como ustedes se los dejaron a los Embera, llenos sus territorios de cementerios".

Nosotros no queremos que Colombia quede como ustedes se la dejaron a los Embera @Juancamilorpog, llenos sus territorios de cementerios https://t.co/7jlxlqp75J — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 10, 2024

Restrepo, desde su cuenta de X, indicó que “nadie está pensando en darle un golpe de Estado blando al presidente Petro. Es un estribillo con el que acompaña, permanentemente, todas sus fantasías”.

El pronunciamiento del exministro se da en medio de la polémica generada por el mandatario de los colombianos sobre las indagaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral frente a la campaña Petro Presidente.

Nadie está pensando en darle un golpe de estado blando al presidente Petro. Es un estribillo con el que acompaña permanentemente todas sus fantasías. Pero lo que sí es cierto es que dentro de dos años va a dejar el país como los Embera dejaron el Parque nacional. — Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) September 9, 2024

¿Qué dice Petro sobre un golpe de Estado?

A través de X, el jefe de Estado mencionó que en su contra avanza un “golpe de Estado”, luego que el 23 de septiembre el Consejo de Estado emitiera un fallo en el que estableció que el CNE sí tiene competencia para investigar la campaña presidencial.

El presidente Gustavo Petro dijo: "No acepto que, a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado, que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege".

Además, añadió el primer mandatario que "la Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política, como el Consejo Electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes, sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección".

Por último, Petro puntualizó que "cada paso dado contra el presidente en el Consejo Electoral construye un golpe de Estado".

