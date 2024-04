Petro escuchó "los mensajes políticos" que dejaron las marchas, insiste mininterior

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió una vez más a las multitudinarias marchas que se llevaron a cabo el domingo 21 de abril contra el gobierno del presidente Gustavo Petro en varias ciudades de Colombia. El funcionario calificó las manifestaciones como “importantes”.



En diálogo con Noticias Caracol, el ministro recalcó que las marchas dejaron “un mensaje político”. Además, agregó que él cree que “el Gobierno Nacional debe escuchar ese mensaje político de quienes marcharon, pero también recordar que un buen número de colombianos no marcharon y están esperando otro tipo de respuestas del Gobierno”.

Algunos sectores políticos del país dicen que pareciera que el interior del Gobierno está dividido. Por un lado el ministro Velasco y Laura Sarabia afirmando que hay que reconocer el inconformismo y atender el mensaje de sus opositores y, por otro lado, el presidente Petro que, al parecer, le baja el tono a las marchas. El alto funcionario respondió a esto diciendo que “un Gobierno no puede estar dividido entre el presidente y sus ministros, porque el presidente es el que da la línea política”.

El ministro afirmó que el presidente Petro “escucha los mensajes políticos, mantiene una idea de un acuerdo nacional y para hacer un acuerdo nacional hay que hacer una conversación nacional, y parte de la conversación nacional es esa marcha, porque en esa marcha hay unos ciudadanos diciendo ‘no estamos de acuerdo con esto, esto y esto’, y entonces hay que escucharlos”.

En cuanto a las quejas de muchos ciudadanos sobre las tarifas del diésel y los altos costos de energía en el Caribe, entre otros temas, el funcionario respondió.

Altas tarifas de energía en el Caribe

“Hay que cambiar una política pública construida en otros gobiernos, que llevaron a que algunos inversores del sector privado se quedaran con los subsidios de toda la sociedad y, además, pudieran subir las tarifas a unas cifras que son impagables. Si hay un tema que le preocupa al presidente, a este Gobierno, y, en honor a la verdad, al Congreso de la República, son esas altas tarifas. Para lograr el cambio en esa política necesitamos hacer unas reformas estructurales que estamos intentando hacer”.

Precios de combustibles

“Siempre he sido muy crítico de la política que fija altos precios de combustible, pero ahí tenemos que ver con una respuesta estructural a lo que tiene que ser el costo de producción de un barril de petróleo y el costo de venta de ese barril para que se lo vendan a los ciudadanos. Yo creo que ahí seguimos profundizando y vamos a llegar a una respuesta que logre algo que es importante: nosotros tenemos que construir una política que no golpee al consumidor. Tenemos claro que si ponemos a pagar a los transportadores un precio paridad internacional por el diésel, vamos a golpear a los sectores más pobres de la población que son quienes consumen los productos de primera necesidad porque, entre otras cosas, nosotros dejamos de producir esos productos de primera necesidad y los estamos trayendo de otros países del mundo, de manera que ahí seremos muy cuidadosos y no vamos a tomar decisiones que golpeen no solo los bolsillos de los camioneros, sino el de todos los colombianos”.