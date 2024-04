“Petro tiene una incapacidad para oír al país”: analista Juan Carlos Flórez

El analista Juan Carlos Flórez habló con Noticias Caracol sobre las marchas del 21 de abril organizadas por la oposición y cuestionó al presidente Gustavo Petro por la forma en que se refirió a ellas. Para el experto, “el presidente no solamente tiene un problema con la incapacidad para dirigir un equipo y orientarlo a la ejecución, sino también para oír al país”.



Sobre las marchas del 21 de abril, Flórez señaló que “hubo un aspecto muy importante de la democracia colombiana. Las protestas no son monopolio de nadie, todo colombiano que sienta insatisfacción, todo grupo social tiene derecho a manifestarse como ocurrió ayer, y yo siento que aquí hay una cosa que es muy importante que asumamos todos como colombianos: de un lado, que la ciudadanía tiene distintas opiniones, distintos criterios frente al actual Gobierno, y que cada una de ellas tiene derecho a expresarse. Pero al mismo tiempo que el Gobierno tiene el deber de garantizar la protesta pacífica”.

La reacción del presidente Petro

Para el analista, “hay un aspecto del presidente Petro que no está bien. Él llegó al poder como resultado de una serie de protestas que estuvieron entre las más importantes de la historia contemporánea de Colombia. Él tuvo ese derecho a convocar a las manifestaciones, de apoyarlas, se expresó en aquellos años, recordémoslo, una gran insatisfacción nacional, y Petro supo encausar esa insatisfacción para llegar a la presidencia, de manera que no le queda nada bien, si el presidente se considera un demócrata, estigmatizar a las personas que están manifestando su preocupación por diversos aspectos de su Gobierno”.

“Él tiene unos colombianos que lo respaldan, pero al mismo tiempo, como presidente debe reconocer que no todo el mundo está de acuerdo con las cosas que él está proponiendo. Y uno esperaría que el presidente diera un paso para salir de su aislamiento; yo siento que es un presidente muy aislado, que no está percibiendo que una parte de la opinión está cambiando frente a él. Pensemos en el caso de Bogotá, Bogotá le votó masivamente en la primera y en la segunda vuelta y hoy hay una mayoría en Bogotá que le está diciendo ‘presidente, escuche, corrija el rumbo, no sea arrogante’”, agregó.



Flórez también habló sobre la actitud del jefe de Estado con su gabinete. Señaló que “el único que manda en este Gobierno es Petro y ya hemos visto qué pasa cuando un ministro o un alto funcionario tiene alguna diferencia con él, o pensemos la manera como se expresó cuando posesionó a la ministra de los Deportes, casi que descalificando todo lo que ella podía hacer a futuro. Yo creo que lo otro son juegos de comunicación”.

“Se dedicó a viajar”

Por otro lado, cuestionó al mandatario porque “se dedicó a viajar durante buena parte de su período inicial en el mandato, descuidó las labores del Gobierno aquí, no trabajó en el día a día para ver qué es lo que están haciendo los ministros. Pensemos que hay un gravísimo problema de ejecución que él mismo ha expresado, porque les ha jalado las orejas a varios de sus ministros y ministras. Es decir, ni siquiera el Gobierno está garantizando la ejecución de los gigantescos recursos que recibió con la reforma tributaria”.

“Luego vienen unas tensiones con una parte de la casta política, con una parte de los gremios, con una parte de la sociedad. Eso requeriría de una salida negociada, de ponerse de acuerdo en que se pueden sumar grandes sectores de la sociedad; por ejemplo, para sacar adelante bien la reforma a la salud y no hacerla por la puerta de atrás. De manera que el presidente no solamente tiene un problema con la incapacidad para dirigir un equipo y orientarlo a la ejecución, sino también para oír al país”, añadió Flórez.

Insistió en que Petro está “muy aislado y refugiándose solamente en el sector que lo apoya, que es un sector importante, respetable de colombianos”.



Reformas de Petro

Flórez expresó su preocupación “con relación hacia el presidente, como lo está haciendo con la reforma de la salud, va a sacar otras reformas por la puerta de atrás. Eso no es bueno, porque además el presidente estaría condenando a que sus iniciativas, una vez se posesione alguien distinto el 7 de agosto, dentro de dos años y medio, pues lo que él propone ahora sería barrido. Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos es una sensatez de parte del presidente y de parte también de un sector de la oposición que piensa que esto es sacando a Petro ya, no. Aquí lo que tenemos que garantizar es que ni el presidente viole la Constitución ni la oposición proponga ningún mecanismo que signifique violar la Constitución en Colombia. Y es que el 7 de agosto del año 2026 tengamos una transición pacífica y democrática”.