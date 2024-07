Desde la plaza Santamaría, este lunes Petro sancionará ley que prohíbe corridas de toros

El presidente Gustavo Petro anunció que este lunes, 22 de julio de 2024, sancionará la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Esto dos meses después de que la Cámara de Representantes aprobó la ley que elimina la práctica en todo el país.

A través de sus redes sociales, el presidente Petro reveló que irá a la plaza de toros de Santamaría, en Bogotá, para hacer realidad esa ley.

“Este lunes, a las 4 de la tarde, espero al movimiento animalista, ambientalista, a las mujeres bogotanas y a toda la juventud de la capital de Colombia a decir no más "Olé" y primero la vida. Sin vida no hay humanidad, este lunes en la plaza de la Santamaria, Colombia le dice no al toreo”, escribió el jefe de estado en su cuenta de X.

El articulado establece, además, un plan para las familias que dependían de las corridas de toros.

Este lunes a las 4 pm espero al movimiento animalista, ambientalista, a las mujeres bogotanas y a toda la juventud de la capital de Colombia a decir no más "Olé" y primero la Vida.



¿Cuándo se acaban las corridas de toros en Colombia?

En último debate, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, el pasado martes, 28 de mayo de 2024, el proyecto que prohíbe las corridas de toros en Colombia.

El representante Alejandro García, ponente de la iniciativa, explicó qué significa esta decisión para el país y desde cuándo no habrá corridas de toros en Colombia.

“Esto es histórico, este proyecto se había hundido más de 14 veces y hoy la Cámara de Representantes le dice a Colombia ‘no más olé’. Lo que continúa es la conciliación y la sanción presidencial”, dijo García en diálogo con Noticias Caracol.

Preguntado sobre qué pasará con otras tradiciones como las corralejas y el coleo, García expresó: “Este proyecto era acotado, justamente las corridas de toros era la única actividad con animales que tenía una ley de la República que la avalaba, una ley de hace 20 años. Entonces, lo que estamos haciendo como Congreso es atender la solicitud de la Corte Constitucional de ser nosotros quienes nos encarguemos de reglamentar o prohibir”.

