¿Por qué la Superintendencia de Salud decidió intervenir a la EPS Sanitas?

En una rueda de prensa, el Gobierno nacional explicó las razones por las cuales anunció la intervención de Sanitas, que cuenta con más de cinco millones de usuarios. Según el Ejecutivo, esa EPS no cumplía con los requisitos financieros, los afiliados no encontraban satisfacción en la prestación de los servicios de salud y las deudas ya superan los $2 billones.



“Nuestro mensaje de hoy es de tranquilidad. Aquí los servicios, tanto de la EPS como de prepagada, se van a continuar prestando sin ningún inconveniente”, manifestó Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

El superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, anunció que la junta directiva de Sanitas, el representante legal y la asamblea de accionistas fue removida y que ya existe un agente interventor.

Por su parte, Martha Herrera, de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, alertó que esta determinación lleva al deterioro de la salud de los pacientes con enfermedades huérfanas y que una prueba de ello es que las EPS intervenidas en el pasado son las que más dificultades ponen a la hora de un diagnóstico.

Asimismo, Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, manifestó que esta intervención a Sanitas no es una retaliación: “No es sinónimo de venganza. Aquí no se ha desarrollado el debate. Hay una situación, incluso, habíamos tenido diálogos privados con algunas EPS que no querían el archivo de la reforma, porque ellos sabían cuál era la crisis del sistema”.

“No puede ser que, ante una decisión democrática de la Comisión Séptima, de verse firme en el hundimiento de la reforma mañana, el Gobierno responda interviniendo la segunda EPS más grande de Colombia”, manifestó Mauricio Gómez Amín, senador del Partido Liberal.

