¿Qué consecuencias tiene para Colombia que Egmont haya suspendido temporalmente a UIAF?

El Grupo Egmont, que reúne a las unidades de inteligencia del mundo que combaten delitos financieros, suspendió temporalmente a la Unidad de Análisis e Investigación Financiera, UIAF, equipo especial del Ministerio de Hacienda.

La revelación de un documento confidencial por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la presunta compra del sistema de interceptación "Pegasus" derivó en la decisión.

El pasado 4 de septiembre, el presidente Petro decidió hacer pública la información de un documento confidencial que la Agencia de Inteligencia Financiera Israelí le había entregado a la UIAF.

"Como soy el presidente de la República y como no obedezco en este momento relaciones diplomáticas con Israel, por el caso Gaza, me salgo de esta prohibición y le comento a ustedes qué dice esta carta", dijo Petro en aquella oportunidad.

El informe hace parte de la colaboración entre agencias de inteligencia financiera afiliadas al Grupo Egmont, con un canal de comunicación seguro entre 174 países del mundo, bajo el compromiso de la reserva. La investigación revelada por el jefe de Estado es por la presunta compra del software espía “Pegasus”, por un valor cercano a los 11 millones de dólares, supuestamente pagados en efectivo.

"Es una empresa israelí de inteligencia cibernética de renombre mundial, que se especializa en el desarrollo de herramientas de espionaje cibernético como Pegasus", complementó Petro el pasado 4 de septiembre.

Tras esta revelación de la información reservada, el Grupo Egmont suspendió temporalmente a la Unidad de Análisis e Investigación Financiera de Colombia, UIAF, y su director reaccionó en la W Radio.

Luis Eduardo Llinás, director de la UIAF, explicó qué información se violó: “Decía tácitamente que no podíamos difundir, como lo hacemos en todos los documentos de inteligencia, este documento. Solicitamos permiso a la UIAF de Israel y ellos nos respondieron que solamente podíamos divulgarlo a la Fiscalía General de la Nación”.

¿Qué consecuencias tiene la suspensión de la UIAF para Colombia?

El ex viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño advierte las consecuencias de la suspensión: "Lo que pasó es gravísimo, porque nos están diciendo que Colombia no va a tener información sobre movimientos de lavado de activos que se hagan en Colombia o que se hagan en el extranjero. Le estamos diciendo a la mafia que puede mover dinero tranquilamente porque nadie va a compartir información con nosotros. Nos acaban de decir, ‘ustedes no son confiables, porque están transmitiendo información privilegiada, primero al Gobierno, y el Gobierno haciéndola pública’”.

La UIAF dio sus explicaciones al Grupo Egmont, que la próxima semana evaluará si mantiene la suspensión, si la levanta o si la endurece.

