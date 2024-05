¿Qué implicaciones militares y comerciales tendría el rompimiento de relaciones con Israel?

Dos de los más experimentados militares, hoy en uso del buen retiro, se manifestaron muy preocupados por lo que podría venir en materia de seguridad en Colombia tras romper relaciones con Israel.

“Vamos a perder la capacidad de nuestros aviones Kfir para la defensa de nuestra soberanía. No vamos a tener aviones que lleguen a interceptar aeronaves de narcotráfico de alto rendimiento. En toda la fuerza pública, Policía y Fuerzas Militares, tenemos el Galil como fusil de dotación, que podría afectarse y, por supuesto, de esa manera también la disponibilidad para operar”, afirmó el general retirado Guillermo León, presidente nacional de ACORE.

La inteligencia militar y de la Policía también se verán afectadas “por la misma situación de no tener, primero, el respaldo técnico; segundo, el flujo de repuestos y, tercero, la capacitación y el entrenamiento que se suple por parte de este mismo Gobierno, complementó León.

Esas pérdidas de capacidades pueden ser aprovechadas por los grupos armados ilegales, según los expertos.

El vicealmirante retirado Pablo Emilio Romero, excomandante de la Armada Nacional, cree que “es complicado verlo para el ciudadano del común, pero, en términos generales, en la medida en que se limitan las capacidades de defensa y de brindar seguridad por parte de todas las fuerzas armadas, pues sufre una grave afectación de las condiciones de vida de la población, sobre todo en el territorio, porque eso lo que implica es una afectación del poder relativo de combate de los grupos armados ilegales, lo que se traduce automáticamente en un aprovechamiento por parte de las organizaciones armadas ilegales”.

Otros analistas creen que la seguridad no se vería afectada, porque hay países dispuestos a negociar el apoyo militar, ante una aparente negativa de Israel.

“Yo no estoy seguro de que eso llegue a pasar teniendo en cuenta que los intercambios comerciales seguirán adelante. Lo que hay es un rompimiento de relaciones diplomáticas, no de relaciones comerciales y no de relaciones consulares”, analizó Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario.

Los expertos coinciden en que el Gobierno de Colombia sí debería replantear la determinación.

Algunos voceros del Gobierno Nacional han asegurado durante los últimos días que si se llega a dar el rompimiento y la falta de cooperación y ayuda con Israel, ya tienen en la mira varios convenios o acuerdos con otros países que podrían suplir esas necesidades. Sin embargo, otros analistas creen que si se llegan a hacer esos acuerdos con otros países que pudieran colaborar se demorarían y eso afectaría la seguridad nacional.

Posibles afectaciones en el comercio

Desde el año 2020 entró en vigor el tratado de libre comercio entre Israel y Colombia. La Asociación Nacional de Exportadores considera que es un trabajo de largos años que espera no se dañe con los recientes anuncios del Gobierno.

Según datos del Ministerio del Comercio, en 2023 las exportaciones hacia Israel sumaron 499,2 millones de dólares. El más reciente dato, entre enero y febrero de 2024, se exportaron 69,4 millones de dólares.

Entre los principales productos que exporta Colombia hacia Israel están: carbón, café sin tostar, flores y dulces.

La Asociación de Exportadores expresó su preocupación por el impacto que el rompimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países pueda tener y espera que no se vea afectada la balanza comercial.

Javier Díaz, presidente de Analdex, explicó que “en el 2023 nosotros vendimos mucho más, cerca de 1.000 millones de dólares e importamos menos; es decir, hay una balanza comercial favorable a Colombia. Nosotros vendemos más de lo que compramos y esperamos que podamos seguir gozando de las preferencias arancelarias y que el rompimiento de relaciones diplomáticas no termine afectando ese relacionamiento comercial”.

Por otro lado, las importaciones desde Israel en 2023 sumaron 90,3 millones de dólares, y entre enero y febrero de 2024 se alcanzaron 13,8 millones de dólares.

Los productos que más importa Colombia desde Israel son: material científico, aparatos eléctricos, químicos, plásticos y abonos.

Noticias Caracol también habló con la Cámara de Comercio Colombo Israelí, que representa a varias de las empresas que invierten en Colombia.

“La Cámara Colombo Israelí apoya a las empresas colombianas que manejan tecnología de Israel; en ese sentido representamos a empresas con aporte de tecnología en el agro, tecnología de mantenimiento y purificación de agua, de agua residuales, transferencia de conocimientos, salud y ciberseguridad. En todo lo que sea aplicable la tecnología Israel es líder, de manera que estamos convencidos y esperamos que así sea, que mantengamos nuestras relaciones comerciales”, concluyó Sonia Cortés, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Israelí.

