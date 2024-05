Presidente de Palestina, Mahmud Abás, agradece a Petro por romper relaciones con Israel

El presidente palestino, Mahmud Abás, agradeció este jueves a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, su decisión de cortar desde hoy, por "el genocidio contra el pueblo palestino", las relaciones diplomáticas con Israel.

>>> Le recomendamos leer: Cancillería confirma ruptura de relaciones con Israel: “Colombia no puede ser cómplice”

En un comunicado de la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna Cisjordania ocupada, aseguró que la postura colombiana debería ser un ejemplo para el resto del mundo.

"La Presidencia afirmó que estas nobles posiciones adoptadas por Colombia, el gobierno y el pueblo, constituyen un ejemplo a seguir para el mundo, para vincular a las autoridades de ocupación israelíes a las resoluciones de legitimidad internacional y para cumplir con el derecho internacional", detalló la agencia oficial palestina WAFA.

Publicidad

Las autoridades elogiaron el discurso de Petro, en el que el mandatario colombiano anunció la ruptura de relaciones y acusó a Israel de cometer un genocidio contra el pueblo palestino.

"Hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella", continuó. "No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad", dijo este 1 de mayo el jefe de Estado de Colombia.

Publicidad

A su vez, la Presidencia palestina volvió a hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que "adopte posturas más decisivas frente a los crímenes de genocidio contra el pueblo palestino", señaló WAFA, y para que Israel respete la resolución del Consejo de Seguridad que demandó un alto el fuego "inmediato" o las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia.

Anoche, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, calificó a Petro de "antisemita lleno de odio", y le culpó de recompensar al grupo islamista Hamás con sus acciones.

>>> Le puede interesar: Petro considera que “todo el que marcha contra su Gobierno representa a la muerte”: Flórez