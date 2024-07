¿Qué implicaciones tendría la presunta agresión de Armando Benedetti a su esposa?

Armando Benedetti está inmiscuido en un nuevo escándalo, esta vez, que salpica su vida privada, después de que Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, revelara que el embajador de Colombia ante la FAO habría agredido verbalmente a su esposa, Adelina Guerrero.

Pese a que Armando Benedetti negó los hechos, la Policía de España, país donde presuntamente ocurrido el abuso, habría confirmado la agresión.

Isabel Londoño, Patricia Rincón y Clara Rojas se reunieron en un panel de discusión mediado por el equipo periodístico de Sala de Prensa para analizar las diferentes aristas del nuevo escándalo que salpica a Armando Benedetti.

"No podemos seguir premiando comportamientos de estas características, que no pase nada. Toca empezar a accionar el control social, pero desde quienes tienen la posición y la responsabilidad de la nominación, hay que abrir las investigaciones y hay que suspender. Esto no es un asunto de la vida privada del embajador", señaló Rincón.

Las implicaciones del actuar del funcionario y del Gobierno, qué significa esto para la lucha por la igualdad de género y otros casos similares que comprometen a otros de los cercanos al presidente, algunos de los puntos clave de la conversación.

