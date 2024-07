¿Armando Benedetti debe salir de su cargo tras presunto maltrato a su esposa?

Han causado revuelo y hasta un pronunciamiento de la Cancillería las denuncias por presunto maltrato por parte de Armando Benedetti a su esposa. Los hechos habrían ocurrido en Madrid, España.

María Angélica García, directora del sindicato de la Cancillería, se refirió a esta situación: “Es un caso lamentable para la reputación de nuestro país por dos cosas. Es un caso relacionado con violencia contra la mujer. Ya esto es reprochable. Lo segundo es que es el máximo representante de Colombia ante la FAO. Esta combinación no es la mejor. Estamos hablando de un tema reprochable a nivel personal y pasa a ser un tema de reputación en nuestro país. Tenemos una preocupación profunda en las consecuencias que debería tener este acto”.

Según García, “normalmente lo que pasa en estas situaciones, no solo hablo de Colombia, sino de todos los Estados, lo que se hace normalmente es retirar a esa persona de su cargo y empieza la investigación, así esta dure lo que dure y dé el resultado que dé. Lo que se está cuidando es la reputación de Colombia. Lo que normalmente se hace es eso para llevar a cabo una investigación tranquila que no afecte la reputación de nuestro país. Ese es el deber ser”.

¿Cómo funcionan las inmunidades diplomáticas y qué debería pasar con Benedetti?

“Están las inmunidades que tenemos los diplomáticos en el país u organismo internacional donde vamos a ejercer nuestras funciones. Si yo como diplomática estoy asignada a X país y después me voy por cualquier razón a Y país a título personal, esas inmunidades ya no me van a aplicar donde estoy a título personal. Las inmunidades existen y están reguladas por las convenciones de Viena”, narró María Angélica García.

Según la directora del sindicato, la inmunidad “solo se aplica en el país sede del acuerdo, en ningún otro lado, porque de resto ya no estamos ejerciendo la representación de nuestro país, las funciones. Las inmunidades existen para facilitarles las labores a los diplomáticos, no es un derecho, es una prerrogativa que nos dan para ejercer bien nuestras funciones. La inmunidad no quiere decir impunidad. Por eso los diplomáticos de carrera, bien lo sabemos, que es una responsabilidad enorme tener una inmunidad diplomática”.

García también hizo referencia al riesgo a la reputación de Colombia con los nombramientos diplomáticos de Armando Benedetti: “Nosotros advertimos desde febrero cuando se supo de este nombramiento ante la FAO. Eso se debe a que ya tenía un prontuario de investigaciones aquí en Cancillería (…) Ojalá tengan en cuenta mucho más la carrera diplomática, que somos personas experimentadas e idóneas que saben de la responsabilidad de representar al país”.

