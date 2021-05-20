Noticias Caracol Sala de prensa
Análisis de los hechos más importantes del día en Colombia y el mundo.
¿Reforma laboral enterrada? Gobierno Petro responde con marchas masivas en el día cívico
Ocho senadores buscan archivar la reforma laboral, pero el Gobierno Petro no se queda quieto: convocatorias a las calles este 18 de marzo buscan presionar al Congreso.
¿El derecho a la libertad de prensa en Colombia se ve cada vez más coartado?
Un llamado a la defensa de la libertad de prensa publicado en 33 medios de comunicación colombianos llamó la atención de los consumidores de información. ¿Cómo afecta la censura a los ciudadanos?
¿Qué rumbó tomará la Procuraduría con Gregorio Eljach al frente? Experto analiza
Gregorio Eljach es exsecretario general del Senado, estuvo en ese cargo durante 12 años y aterrizará ahora en el ente de control disciplinario desde lo político.
¿El discurso del presidente Gustavo Petro no es congruente con su accionar político?
"Petro es anticlientelista en el discurso", dijeron expertos, quiénes analizaron el panorama actual de la política, la relación del presidente con el legislativo y el futuro de las reformas.
Presidente de Corte Constitucional aseguró que "la impunidad no es un tema de los jueces"
El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, habló de la polarización que tiene a las altas cortes en el ojo del huracán y de otros temas de la justicia en Colombia.
¿Qué implicaciones tiene que el presupuesto de Colombia para 2025 salga vía decreto?
Tras el hundimiento del proyecto del presupuesto general para el próximo año, expertos analizan el panorama político actual. "Hoy pierde el Gobierno y pierde el Congreso de la República", destacaron.
¿Cuál es la relación entre Hezbolá y Hamás, grupos armados enemigos de Israel?
El panorama en Beirut y en el Líbano es desolador tras los bombardeos entre Hezbolá e Israel. Los combates han dejado al menos 558 muertos y 1.835 heridos, entre ellos 50 niños.
¿Elegir a Gregorio Eljach como procurador afectaría independencia del Ministerio Público?
Para analistas, es inminente la elección de Gregorio Eljach como procurador. Dicen que los senadores que no voten por él podrían acabar haciendo una interesante gestión de control a lo que haga.
¿Cómo es la relación actual entre el Congreso y el gobierno de Gustavo Petro?
Expertos analizan la jornada de movilizaciones convocada por el gobierno Petro, la candidatura de Gregorio Eljach al cargo de procurador y el futuro de las reformas planteadas por Petro.
¿Qué pasará con la guerrilla del ELN tras la suspensión de los diálogos de paz?
Tras la congelación de la mesa del diálogo, expertos hacen una reseña del conflicto con el ELN, además de analizar la situación actual de esta guerrilla y qué le espera a futuro.