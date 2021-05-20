En vivo
Noticias Caracol  / Sala de prensa

Sala de prensa

Análisis de los hechos más importantes del día en Colombia y el mundo. De lunes a viernes, a las 8:00 p.m. (hora de Colombia)

  • Reforma laboral, en Sala de Prensa
    Reforma laboral, en Sala de Prensa
    POLÍTICA

    ¿Reforma laboral enterrada? Gobierno Petro responde con marchas masivas en el día cívico

    Ocho senadores buscan archivar la reforma laboral, pero el Gobierno Petro no se queda quieto: convocatorias a las calles este 18 de marzo buscan presionar al Congreso.

  • prensa
    Pixabay
    POLÍTICA

    ¿El derecho a la libertad de prensa en Colombia se ve cada vez más coartado?

    Un llamado a la defensa de la libertad de prensa publicado en 33 medios de comunicación colombianos llamó la atención de los consumidores de información. ¿Cómo afecta la censura a los ciudadanos?

  • Gregorio Eljach, candidato de Petro a procurador general
    Gregorio Eljach lleva 12 años como secretario del Senado de Colombia.
    Catalina Olaya
    POLÍTICA

    ¿Qué rumbó tomará la Procuraduría con Gregorio Eljach al frente? Experto analiza

    Gregorio Eljach es exsecretario general del Senado, estuvo en ese cargo durante 12 años y aterrizará ahora en el ente de control disciplinario desde lo político.

  • Presidente Gustavo Petro
    Colprensa
    POLÍTICA

    ¿El discurso del presidente Gustavo Petro no es congruente con su accionar político?

    "Petro es anticlientelista en el discurso", dijeron expertos, quiénes analizaron el panorama actual de la política, la relación del presidente con el legislativo y el futuro de las reformas.

  • Presidente de la Corte Constitucional defendió independencia del poder judicial
    POLÍTICA

    Presidente de Corte Constitucional aseguró que "la impunidad no es un tema de los jueces"

    El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, habló de la polarización que tiene a las altas cortes en el ojo del huracán y de otros temas de la justicia en Colombia.

  • dinero colombiano
    Invertir en un CDT requiere considerar algunos aspectos importantes -
    Colprensa
    POLÍTICA

    ¿Qué implicaciones tiene que el presupuesto de Colombia para 2025 salga vía decreto?

    Tras el hundimiento del proyecto del presupuesto general para el próximo año, expertos analizan el panorama político actual. "Hoy pierde el Gobierno y pierde el Congreso de la República", destacaron.

  • ¿Cuál es la situación de los colombianos residentes en el Líbano? Embajador responde
    "La situación es de zozobra" -
    -/AFP
    MUNDO

    ¿Cuál es la relación entre Hezbolá y Hamás, grupos armados enemigos de Israel?

    El panorama en Beirut y en el Líbano es desolador tras los bombardeos entre Hezbolá e Israel. Los combates han dejado al menos 558 muertos y 1.835 heridos, entre ellos 50 niños.

  • ¿Elegir a Gregorio Eljach como procurador afectaría la independencia del Ministerio Público?
    Bogotá. Agosto 20 de 2024.El Secretario General del Senado de la República de Colombia, Gregorio Eljach, asistió a la Corte Suprema de Justicia en calidad de aspirante al cargo de Procurador General de la Nación. Esta asistencia es parte del proceso de selección y evaluación por parte de la Corte Suprema. (Colprensa - Catalina Olaya )
    Catalina.Olaya/Catalina Olaya
    POLÍTICA

    ¿Elegir a Gregorio Eljach como procurador afectaría independencia del Ministerio Público?

    Para analistas, es inminente la elección de Gregorio Eljach como procurador. Dicen que los senadores que no voten por él podrían acabar haciendo una interesante gestión de control a lo que haga.

  • Marchas a favor del gobierno Petro
    Marchas del 19 de septiembre de 2024 en Colombia.
    X: @infopresidencia
    POLÍTICA

    ¿Cómo es la relación actual entre el Congreso y el gobierno de Gustavo Petro?

    Expertos analizan la jornada de movilizaciones convocada por el gobierno Petro, la candidatura de Gregorio Eljach al cargo de procurador y el futuro de las reformas planteadas por Petro.

  • ELN
    Colprensa
    POLÍTICA

    ¿Qué pasará con la guerrilla del ELN tras la suspensión de los diálogos de paz?

    Tras la congelación de la mesa del diálogo, expertos hacen una reseña del conflicto con el ELN, además de analizar la situación actual de esta guerrilla y qué le espera a futuro.

