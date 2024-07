Armando Benedetti habría agredido a su esposa en España y llegó la Policía, dice Blu Radio

Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, reveló que Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO, agredió verbalmente a su esposa, Adelina Guerrero, en un apartamento de Madrid, España, el pasado 30 de junio.

De acuerdo con lo dicho por el periodista, la Policía de Madrid llegó hasta el lugar, donde Benedetti invocó su inmunidad diplomática para evitar ser detenido.

No obstante, agrega el medio, la esposa del embajador interpuso una denuncia contra él en una unidad especializada en casos de violencia de género.

“NO es cierto”: Benedetti

El embajador se pronunció en redes sociales sobre el caso y afirmó que “lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español”.

Agregó que “en este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”.

En Mañanas Blu, la periodista María Camila Orozco citó un mensaje que Adelina Guerrero publicó en redes sociales y que luego eliminó en el que se leía: “Cuando alguien te quiere no te pega, no te grita, no te cela, no te maltrata, no te humilla”.