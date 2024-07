¿Qué responden los funcionarios del Gobierno salpicados por Olmedo López?

Ante la avalancha de señalamientos por parte de Olmedo López hacia varios funcionarios, revelados en exclusiva por Noticias Caracol, este noticiero buscó a cada uno de los mencionados por el exdirector de la UNGRD.

Desde el despacho del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, uno de los asesores afirmó que el alto funcionario no se iba a pronunciar en la Corte sobre los señalamientos. Además, solicitó que Noticias Caracol se remitiera a una declaración en la que aseguró que no es ordenador del gasto, que su despacho no contrata obras y que no tiene relaciones con contratistas.

Por otro lado, el director nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, respondió que prefería no pronunciarse porque el tema hace parte de la reserva del proceso.

Tampoco hubo respuesta por parte del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, ni del exministro del Interior Luis Fernando Velasco.

¿Qué dijeron los congresistas salpicados por Olmedo López?

De los seis congresistas mencionados por Olmedo López, solo respondieron los liberales Juan Pablo Galle y Julián Peinado, quienes manifestaron que son de la oposición y que nunca han votado a favor de las reformas estructurales que propuso el gobierno del presidente Gustavo Petro.

A propósito de las declaraciones de Olmedo López, reveladas por Noticias Caracol, este martes 16 de julio se produjo el primer efecto judicial: la Corte Suprema de Justicia anunció que comienza la investigación contra los seis congresistas mencionados por López. El tribunal les pedirá explicaciones, por lo que la calificó como la posible existencia de un fenómeno de corrupción en una entidad pública.

