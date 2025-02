¿Quién es el general Pedro Sánchez, nuevo ministro de Defensa de Colombia?

En medio de la cumbre de Gobernadores que se llevó a cabo este miércoles 19 de febrero en Villa de Leyva, Boyacá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, nombró como nuevo ministro de Defensa al general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) Pedro Sánchez, quien lideró el rescate de los niños indígenas que estuvieron perdidos 40 días en la Amazonía tras un accidente aéreo en 2023.

"He pensado, y espero no equivocarme, que el ministro de Defensa sea un general de la república y que ese general tenga que ver muchísimo con la vida (...) He querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez", expresó Petro.

El general Pedro Sánchez será el reemplazo de Iván Velásquez, quien dimitió, de forma irrevocable, al cargo de jefe del Ministerio de Defensa el pasado 12 de febrero luego de que el mandatario Petro les pidiera la carta de renuncia protoclaria a todos sus ministros y a otros altos funcionarios de su gabinete.

Fuentes del Gobierno le confirmaron a Noticias Caracol que el general Pedro Sánchez hará uso del buen retiro para asumir el cargo en el Ministerio de Defensa.

El último militar activo que fue ministro titular de Defensa antes del nombramiento de Sánchez fue el general del Ejército Óscar Botero, que salió del cargo el 6 de agosto de 1991 y fue reemplazado por Rafael Pardo, con quien comenzó un periodo de ministros civiles en esa cartera.

Desde entonces, sólo los generales Fredy Padilla de León (2009) y Luis Fernando Navarro (2019 y 2021) ocuparon el cargo, pero lo hicieron de forma interina por unos pocos meses.

El rescate de los niños

El general Sánchez era comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares en 2023 cuando le encomendaron la tarea de liderar la 'Operación Esperanza', en la que fueron rescatados los hermanos Lesly, Soleiny, Tien y Cristin que duraron perdidos 40 días en la selva tras un accidente de avión.

El accidente ocurrió el 1 de mayo de 2023 cuando un avión Cessna 206 de la compañía Avianline Charter's en el que viajaban se estrelló en la selva amazónica. En este hecho murieron los tres adultos, incluida la madre de los niños.

El general Pedro Sánchez. Fuerzas Militares / Captura de pantalla

El esfuerzo conjunto de soldados, indígenas e instituciones gubernamentales, liderados por el general Sánchez, permitió encontrar con vida el 9 de junio siguiente a los cuatro menores indígenas.

Un militar experimentado

Si bien el nuevo ministro de Defensa es reconocido por la 'Operación Esperanza', en su carrera militar ha sobresalido por contar con más de 6.800 horas de vuelo en aeronaves de ala rotatoria.

Además de haber sido comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, el general Sánchez ha sido comandante del Comando Aéreo de Combate No.4, segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Comando Aéreo de Combate No.5 y director del Centro de Doctrina Aérea y Espacial.

El mes pasado, el nuevo ministro había sido nombrado jefe de protección del presidente Petro; la primera dama, Verónica Alcocer, y la familia presidencial.

El oficial cuenta con maestrías en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra; en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia, y en Estudios Estratégicos de la Air University de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF, por sus siglas en inglés).