Reforma pensional se compone de cuatro pilares clave: ¿qué beneficios otorgan?

La nueva reforma pensional aprobada en último debate en la Cámara de Representantes contempla cuatro pilares clave. En qué consisten y cómo impactará este nuevo modelo a los colombianos. El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, dialogó en Noticias Caracol para explicar el tema.

Pilares de la reforma pensional

Pilar solidario: Jaramillo explicó que todos los colombianos en estado de vulnerabilidad, mujeres mayores de 60 años u hombres mayores de 65, van a recibir una transferencia económica no condicionada de 223.000 pesos.

“Estos recursos salen del presupuesto nacional y la subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. Es una transferencia económica para sacar del estado de vulnerabilidad a nuestros adultos mayores. Casi tres millones de ellos se encuentran en tal condición”, indicó el funcionario.

Pilar semicontributivo: con este se pretende mejorar la cobertura en materia de protección a la vejez.

El viceministro manifestó que, “si la gente no logra completar los requisitos de pensión, se devuelven los saldos, las personas invierten estos recursos en diferentes destinos, pero no tienen protección en la vejez. La idea es mejorarlo a través de una renta vitalicia que sea capaz de acompañar en esta etapa a los ciudadanos que no alcanzan a lograr los requisitos de pensión”.

Este no será voluntario, pues, de 300 a 900 semanas, sus ahorros, más el 3% efectivo anual que reconoce el Gobierno y el 20% como subsidio para hombres y el 30% para mujeres, van a ser convertidos en una renta vitalicia.

Pilar contributivo: sobre este punto, el funcionario explicó que los ahorros de todos los colombianos irán a Colpensiones. Sin embargo, quienes ganen más de 2.3 salarios mínimos, el excedente irá a un fondo privado que podrá ser elegido libremente.

“La idea es complementar y no poner a competir, como existe actualmente, a Colpensiones con los fondos privados”, indicó Iván Jaramillo.

Pilar de ahorro voluntario: este señala que las personas que tengan un flujo de ahorro mayor podrán realizar aportes para mejorar la mesada que les será entregada al momento de pensionarse.

“Esta es una posibilidad que se da porque nuestro interés es mejorar el monto de las pensiones a través de este tipo de esquemas que posibilitan que las personas que tienen esa posibilidad pues lo hagan y sean responsables consigo mismos”, concluyó el alto funcionario.

Vea las explicaciones completas en el video incluido en este artículo.