Santos dice que una constituyente en Colombia sería “meterse en un callejón sin salida”

En su cuenta de X, el expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la propuesta de una constituyente que en repetidas ocasiones ha mencionado el mandatario Gustavo Petro. Asimismo, hizo referencia a cómo debería ser un acuerdo nacional.

“En este grado de incertidumbre que vive el país, la propuesta de convocar a una constituyente es lo que menos necesitamos. Como lo he manifestado, dicha propuesta es inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida, porque no existen los tiempos, ni los votos, ni los argumentos. Solo una simple pregunta: ¿qué de la Constitución del 91 es lo que no sirve para hacer lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que cambiar?”, cuestionó Santos.

Asimismo, el expresidente le mandó un mensaje a Juan Fernando Cristo, quien fue su exministro del Interior y ahora cumple el mismo rol, pero en el mandato de Gustavo Petro.

“A propósito de Juan Fernando Cristo, fue un buen ministro del Interior en mi Gobierno y ojalá le vaya bien en su nueva responsabilidad para que al país le vaya bien. Pero él, como otros de mis exfuncionarios que han sido destacados con posiciones importantes, han sido escogidos por sus cualidades, sus capacidades personales y no en representación del santismo, porque el santismo no existe”, recalcó.

También aseveró que Cristo no es su cuota política: “Yo me retiré de la política activa, no me interesa seguir aferrado al poder, no participo en elecciones, no tengo partido, no tengo ni tendré cuotas en el Gobierno. Aunque, eso sí, como expresidente, siempre, siempre, estaré listo para ayudar a que a Colombia le vaya bien”.

Santos concluyó su mensaje con un recado para el presidente Gustavo Petro en el que se refirió al acuerdo nacional.

“Mi mensaje al ministro Cristo y al Gobierno es: dedíquense a implementar el acuerdo de paz como se lo va a pedir la comunidad internacional al presidente Petro en el Consejo de Seguridad en Nueva York. Eso sería, de por sí, un buen programa de gobierno para los dos años que le quedan. No requiere reformas constitucionales, en muchos casos, ni nuevas leyes. Requiere voluntad política y capacidad de gestión y coordinación. Que el gran acuerdo nacional sea alrededor de este propósito y recuperar la seguridad, fortalecer la economía y evitar el colapso del sistema de salud. Un acuerdo nacional para unir a Colombia para estos temas recibiría un amplio respaldo”, concluyó.

