Se cae nombramiento de Diego Cancino como director de la SAE: "Nunca ha salido decreto"

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que se cayó el nombramiento del exconcejal de Bogotá y exministro del Interior, Diego Cancino , como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

>>> Lea también: Caso Diego Cancino, lo último: Fiscalía tipificó delito en denuncia de Viviana Vargas

Bonilla, en entrevista con W Radio, indicó que "nunca ha salido un decreto" nombrándolo en la entidad, solo la publicación de "una hoja de vida".

El anuncio del ministro se da luego de que Cancino se viera envuelto en una polémica por un presunto abuso sexual a una exfuncionaria del Ministerio del Interior, Viviana Vargas.

Publicidad

Su denuncia ya fue interpuesta ante el fiscal 219 del grupo de Delitos de Violencia Sexual y Basados en Género de la Seccional Bogotá, con el apoyo del Grupo de Género de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de acto sexual violento.

La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, aclaró que “ya tenemos definido el programa metodológico, ya se han recibido algunas diligencias y se ordenó inspeccionar algunos medios telefónicos donde podrían existir chats”.

Publicidad

>>> Puede leer: Viviana Vargas reitera que Diego Cancino la tocó e intentó besar: pide coherencia al Gobierno

Diego Cancino, señalado se acto sexual abusivo contra Viviana Vargas - Colprensa

La denuncia de Viviana Vargas contra Diego Cancino

La denunciante de este caso, Viviana Vargas, habló en Noticias Caracol en vivo sobre lo que, según ella, ocurrió en el apartamento de Diego Cancino el pasado 9 de octubre.

Viviana sostuvo que el día de los hechos, Cancino la citó a ella en su apartamento: "No lo vi malo porque he estado con muchos políticos en espacios privados y nunca ha pasado nada, es la primera vez que me sucede algo así".

El hecho "se resume en acoso sexual por tocamientos e intentos de besarme, tocamientos no consensuados, que ocurrieron en el marco de una conversación que tuvimos en su apartamento y a la que incluso llegaron dos amigos".

Publicidad

La mujer aseguró que el día siguiente de los hechos inició "todo este proceso con acompañamiento psicosocial y psicológico porque no es fácil denunciar a alguien que es de tu lado, a quien aprecias y admiras mucho, porque, siempre se lo dije, ese día se lo dije, ‘acudo a ti porque yo te admiro’".

Publicidad

La exfuncionaria del Ministerio del Interior indicó que el 25 de octubre finalizaba su contrato con la cartera como asesora de la Dirección de Seguridad y que "no tenía claridad sobre si se renovaba o no".

"Lo contacté a él para pasarle mi hoja de vida y hablarle de otros temas, defensores de derechos humanos, defensores ambientales y una de las cosas que estoy pensando es generar un protocolo nacional para una defensa de la vida de estos defensores ambientales. Coincidíamos (con Diego Cancino) en esos temas".

Respuesta de Diego Cancino a denuncia de violencia sexual

En diálogo con Revista Cambio, el exfuncionario manifestó que con la denunciante "hubo conexión".

"Empezamos a bailar, eso es cierto, bailamos de manera muy cariñosa, con una empatía muy grande y ahí hubo conexión. Esa es la escena que yo tengo y no quisiera entrar en discusiones si pasó esto o no pasó esto. No la toqué nunca, solo la toqué cuando bailé apretado con ella, pero sin su consentimiento, jamás”, afirmó.

Publicidad

Cancino aseguró que sentía interés por Viviana Vargas, que sí intentó besarla, que la cortejó, pero que ella nunca fue retenida por él: “Antes de que llegara el amigo, lo debo decir, yo intenté en el cortejo, porque yo estaba cortejándola, jamás acoso sexual; yo la estaba cortejando. Me acerqué a darle un beso, eso es cierto; del entendimiento y la simpatía, ella dijo 'no' y yo me hice a un lado".

Posteriormente, en un comunicado, mencionó: "Recibo con humildad las criticas que sobre los hechos, como han sido narrados, han expresado tanto amigos como contradictores. Asumo que a todos nos interesa y mueve el deseo sincero de que se esclarezca la verdad y que de ella se deriven las consecuencias que en los distintos planos corresponda".