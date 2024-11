Diego Cancino, en problemas: Fiscalía cambió tipificación de delito en denuncia de Viviana Vargas

La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, se refirió este viernes al caso de la agresión de la que habría sido víctima Viviana Vargas, al parecer, a manos del exviceministro del Interior Diego Cancino. La funcionaria aseguró que el hecho fue tipificado como presunto acto sexual violento, no como acoso.

Ante los medios de comunicación, la funcionaria dijo que “el fiscal 219 del grupo de _Delitos de Violencia Sexual y Basados en Género de la Seccional Bogotá, con el apoyo del Grupo de Género asumió conocimiento de la denuncia interpuesta contra el exviceministro del interior Diego Cancino por el delito de acto sexual violento”.

La fiscal general aclaró que “ya tenemos definido el programa metodológico, ya se han recibido algunas diligencias, se ordenó inspeccionar algunos medios telefónicos donde podrían existir chats”.

La denunciante de este caso, Viviana Vargas, habló en Noticias Caracol en vivo sobre lo que, según ella, ocurrió en el apartamento de Diego Cancino el pasado 9 de octubre. La mujer aseguró que el día siguiente de los hechos "inicié todo este proceso con acompañamiento psicosocial y psicológico porque no es fácil denunciar a alguien que es de tu lado, a quien aprecias y admiras mucho, porque siempre se lo dije, ese día se lo dije, ‘acudo a ti porque yo te admiro’".

La exfuncionaria del Ministerio del Interior indicó que el 25 de octubre finalizaba su contrato con la cartera y que "no tenía claridad sobre si se renovaba o no y lo contacté a él para pasarle mi hoja de vida y hablarle de otros temas, defensores de derechos humanos, defensores ambientales y una de las cosas que estoy pensando es generar un protocolo nacional para una defensa de la vida de estos defensores ambientales. Coincidíamos (con Diego Cancino) en esos temas".

Viviana sostuvo que el día de los hechos, Cancino la citó a ella en su apartamento: "No lo vi malo porque he estado con muchos políticos en espacios privados y nunca ha pasado nada, es la primera vez que me sucede algo así". La mujer sostuvo que el hecho "se resume en acoso sexual por tocamientos e intentos de besarme, tocamientos no consensuados, que ocurrieron en el marco de una conversación que tuvimos en su apartamento y a la que incluso llegaron dos amigos".

La víctima de acoso dijo que llamó a sus amigos para que la recogieran y antes de que ellos llegaran "me sentí muy intimidada porque es una persona mucho mayor que yo, tiene esa jerarquía política, me sentí intimidada en el primer abordaje que fue a la hora de haber llegado".

Vargas sostuvo que con Cancino "nos conocemos hace muchos años, pero solamente en contextos políticos, nunca salimos a almorzar, ni siquiera a unas onces o un café. Es más, ya la Fiscalía se encargará de investigar, pero los chats anteriores a ese momento todos son netamente laborales porque no ha habido una confianza construida de la amistad como tal, sino más de las confianzas políticas" También dijo que el exviceministro del Interior "nunca me indicó que sus intenciones eran otros, nunca mencionó que me citara a su apartamento para hablar de temas personales, sino que me dijo ‘yo admiro tu trabajo, eres muy buena, bienvenida’".

Por último, la funcionaria de mininterior se refirió al gobierno del presidente Gustavo Petro e indicó que "apoyo hasta el final a este Gobierno, al presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez y todo este proyecto político". No obstante, señaló que, "como defensora de derechos humanos, tengo que ser coherente con el decir ‘hay que denunciar al violentador’, independiente de si es de mujeres, de comunidad LGBTIQ+, de derecha, de izquierda, de centro, anarquista, es el individuo. No es un ataque al Gobierno, por este Gobierno he trabajado mucho desde el principio e iré hasta el final con este Gobierno, pero siento que debe haber coherencia con el proyecto político".

¿Qué dijo Diego Cancino frente a denuncia de Viviana Vargas?

El exviceministro del Interior Diego Cancino se refirió a las denuncias de acoso por parte de Viviana Vargas. En diálogo con Revista Cambio, el exfuncionario manifestó que con la denunciante “empezamos a bailar, eso es cierto, bailamos de manera muy cariñosa, con una empatía muy grande y ahí hubo conexión. Esa es la escena que yo tengo y no quisiera entrar en discusiones si pasó esto o no pasó esto. No la toqué nunca, solo la toqué cuando bailé apretado con ella, pero sin su consentimiento, jamás. Después que bailamos, ella se alejó y perfecto. Hay una cosa, el consentimiento frente a que nunca hubo rechazo. ¿Cuál es el argumento que da ella? Lo quiero decir de forma franca: ella no rechazó nunca, sentí la conexión genuina, bailamos apretados y nunca lo rechazo”.

Diego Cancino aseguró que sentía interés por Viviana Vargas, que sí intentó besarla, que la cortejó, pero que ella nunca fue retenida por él: “Antes de que llegara el amigo, lo debo decir, yo intenté en el cortejo, porque yo estaba cortejándola, jamás acoso sexual; yo la estaba cortejando. Me acerqué a darle un beso, eso es cierto; del entendimiento y la simpatía, ella dijo 'no' y yo me hice a un lado. Nunca quise hacerla sentir mal, y mucho menos a Viviana, a nadie; por eso le digo 'eres una mujer valiente, empoderada, libre, encantadora'. Una mujer así en ese contexto, y lo digo de forma muy tranquila, si se siente incómoda, se puede ir. (Viviana Vargas) tuvo todas las oportunidades de irse”.

Por último, Cancino sostuvo que en el momento en que ocurrieron los hechos él estaba desempleado y que, por ende, no tenía una posición de poder. Sobre la denuncia de tocamientos abusivos, el exfuncionario indicó que eso se determinará ante los estrados judiciales.

