Uribe se molestó durante audiencia en su contra y se retiró: “Aquí hay un daño”

Durante una audiencia preparatoria de juicio en su contra, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez se molestó porque no le están permitiendo unas pruebas para el juicio y le dijo a la juez que no tiene garantías procesales, por lo que prefirió retirarse de la diligencia.

“Yo lo único que tengo claro hoy, respetuosamente, es que me están adelantando un proceso en el cual me han negado las pruebas y debo retirarme de esa audiencia, señora juez”, manifestó el exmandatario.

La juez señaló que al no estar privado de la libertad, entre otras cosas, no es necesaria su presencia en esta audiencia.

“Es su decisión, entonces si desea retirarse, no le puedo impedir esa libertad que usted tiene de asistir, que la ha garantizado el derecho de estar presente, como también si es su deseo, toda vez que, como no se encuentra privado de la libertad, su presencia no es requisito de validez”, apuntó la togada.

De inmediato, la juez le comentó al expresidente si tenía intención de declararse inocente o culpable en el caso que se adelanta en su contra.

“Y debo entender que, si se quiere retirar, o no sé si quiera hacer su manifestación, si quiere declararse inocente o culpable”, señaló.

En ese momento, el exjefe de Estado cuestionó por qué la togada lo está llevando a ese escenario.

“Ay, señora juez, por Dios, ¿por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero es que aquí hay una cosa muy grave”, afirmó Uribe.

La togada lo interrumpió y le reclamó que ella no tiene por qué saber porque no tiene comunicación directa con él.

“No tengo comunicación directa con ustedes, con ninguno. Entonces, yo estoy simplemente un deber para el cual el Estado me ha nombrado, doctor. Entonces, simplemente indíqueme si se declara inocente o culpable”, remarcó.

Luego, Álvaro Uribe aseguró que la juez “rechazó cualquier enmienda”.

“El doctor Granados, lo que dijo fue ‘nos toca poner el recurso de queja’ y a mí me parece que aquí hay un daño que, si la justicia colombiana no lo corrige, es insuperable a la justicia y a mi persona, adelantar esto, negándome el derecho a las pruebas. Me retiro, señora juez”, sentenció el expresidente.

“Bien pueda, si así lo desea”, contestó la administradora de justicia.

Línea del tiempo del caso Álvaro Uribe Vélez

La investigación del caso Álvaro Uribe se remonta a hechos originados hace 12 años. Esta ha sido la cronología del proceso contra el exjefe de Estado de Colombia:

2012: Uribe denuncia a Iván Cepeda por soborno a testigos.

Uribe denuncia a Iván Cepeda por soborno a testigos. 2018 : Corte Suprema anuncia investigación a Uribe por presunta manipulación de testigos.

: Corte Suprema anuncia investigación a Uribe por presunta manipulación de testigos. 8 de octubre de 2019 : indagatoria del expresidente Álvaro Uribe.

: indagatoria del expresidente Álvaro Uribe. 4 de agosto de 2020: Corte Suprema dicta medida de aseguramiento contra Uribe, la primera contra un exmandatario en Colombia.

Corte Suprema dicta medida de aseguramiento contra Uribe, la primera contra un exmandatario en Colombia. 18 de agosto de 2020: renuncia del entonces senador Álvaro Uribe al Congreso.

renuncia del entonces senador Álvaro Uribe al Congreso. 3 de septiembre de 2020: el caso llega a Fiscalía General de la Nación, a manos del fiscal Gabriel Jaimes, en la administración del controvertido Francisco Barbosa.

el caso llega a Fiscalía General de la Nación, a manos del fiscal Gabriel Jaimes, en la administración del controvertido Francisco Barbosa. 10 de octubre de 2020: se revoca medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe.

se revoca medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe. Marzo 2021 - abril 2022: se cae primera solicitud de preclusión hecha por la Fiscalía en cabeza de Barbosa.

se cae primera solicitud de preclusión hecha por la Fiscalía en cabeza de Barbosa. Julio 2022 - mayo 202: se cae segunda solicitud de preclusión de la Fiscalía en cabeza de Francisco Barbosa.

se cae segunda solicitud de preclusión de la Fiscalía en cabeza de Francisco Barbosa. 16 de enero de 2024: se asigna caso, por reparto, al fiscal Gilberto Villareal Pava.

se asigna caso, por reparto, al fiscal Gilberto Villareal Pava. 9 de abril de 2024: Fiscalía, ya bajo el liderazgo de Luz Adriana Camargo, anuncia acusación contra Álvaro Uribe Vélez.

Fiscalía, ya bajo el liderazgo de Luz Adriana Camargo, anuncia acusación contra Álvaro Uribe Vélez. 17 de mayo de 2024: se inicia la audiencia de acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez. Horas antes de empezar el juicio, el expresidente habló ante los medios de comunicación sobre el proceso y dijo que no ha tenido garantías. Aseguró que luchará por demostrar su inocencia.

se inicia la audiencia de acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez. Horas antes de empezar el juicio, el expresidente habló ante los medios de comunicación sobre el proceso y dijo que no ha tenido garantías. Aseguró que luchará por demostrar su inocencia. 24 de mayo de 2024: la jueza 44 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá rechazó la solitud de nulidad del proceso, presentada por parte de la defensa de Uribe y el senador Iván Cepeda fue aceptado como víctima.

la jueza 44 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá rechazó la solitud de nulidad del proceso, presentada por parte de la defensa de Uribe y el senador Iván Cepeda fue aceptado como víctima. 27 de agosto de 2024: el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá citó a audiencias preparatorias para los días 6, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 de septiembre y 2, 3, 4 y 17 de octubre de 2024, a partir de las 8:00 a. m.

