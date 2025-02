Francia Márquez asegura que Petro tiene su carta de renuncia desde que fue designada como ministra

El presidente de la República, Gustavo Petro, y su gabinete ministerial protagonizaron este martes un controversial consejo de ministros de casi seis horas de duración que por primera vez fue transmitido por televisión y redes sociales y que, para muchos, reflejó las fracturas internas del Gobierno nacional.

Una de las funcionarias que mostró su inconformismo fue la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez , quien criticó la decisión del jefe de Estado de nombrar a Armando Benedetti como jefe de despacho y a Laura Sarabia, mano derecha del mandatario, como canciller.

En su primera intervención, Márquez señaló: "No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando".

Y agregó: "Y no me parecen en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, 'Respétemme que soy la vicepresidenta'".

El mandatario respondió, en vivo, a las intervenciones de Francia Márquez y Susana Muhamad. Foto: Presidencia de la República

La segunda intervención de Francia Márquez

Pero luego de casi seis horas, la vicepresidente tomó de nuevo la palabra. En esa ocasión, Márquez hizo énfasis en sus posiciones iniciales y expresó otras opiniones sobre la gestión del Gobierno nacional.

Pero también se refirió a la seguridad en el Pacífico, su región, y mencionó que durante este Gobierno ha sido víctima de "tres atentados". "Ayer, mi propia familia diciéndome 'Nos están cayendo los casquillos de los disparos', y es algo que me duele, presidente. A mí me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara a ser parte de Gobierno que ahora", comentó. Y, en esa línea, la vicepresidenta cuestionó: "Ahí es donde yo digo, ¿dónde está la política de la paz total?".

Márquez insistió en que "no soy sectaria" y que no se opone "a que gobernemos con todos porque finalmente gobernamos para el país". Sin embargo, manifestó su preocupación de que "no esté llegando gente aquí (al Gobierno) usando chantajes para contribuir a socavar un sueño, que no es un proyecto de izquierdas o derechas, sino un proyecto de país", en el que "la gente tiene esperanzas de cambio".

Acto seguido, la vicepresidenta, dirigiéndose al presidente Petro, reconoció que tiene "miedo, temor y preocupación" de que "terminemos cegándole los sueños a un pueblo".

"Yo espero que usted esté tomando la decisión correcta, y aquí voy a estar. Mi carta de renuncia yo se la puse en el escritorio desde el mismo que usted me designó ministra de la Igualdad para que usted la firme cuando lo considere. Pero yo le aposté junto a usted a un sueño de cambio", manifestó Márquez, quien agregó que, como señalan algunos, ella se siente "relegada" del Gobierno.

Francia Márquez en Consejo de Ministros - Presidencia de la República de Colombia

"La gente dice ‘Ah, que la tienen relegada’, Sí, la gente tiene razón. Yo pensé que llegaba aquí a ser su aliada, y se lo dije, yo soy su aliada, yo no soy su enemiga. Yo vengo aquí a acompañarlo y ayudar a construir un proyecto de nación".

Y acto seguido, finalizó: "Aquí estoy, camino con usted hasta que usted diga, pero no soy la que viene a obstaculizar un proyecto de país, pero tampoco vengo a guardar silencio sobre las cosas que considero no están bien, y se la voy a decir a usted las veces que sea necesario con la lealtad y la transparencia como siempre le he hablado".

Al finalizar, el presidente Petro solo aseguró que "hasta el último peso de la igualdad se gasta en igualdad". Y la vicepresidente respondió: "así es".