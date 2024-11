Así puede identificar si usted tiene ansiedad: experta explica los síntomas del trastorno mental

Todos vivimos situaciones estresantes, preocupaciones, presiones de tipo familiar, laboral, académico, y lo normal es que eso nos produzca ansiedad. Ahí es clave identificar lo que nos está agobiando, hacer una pausa para encontrar soluciones con mayor claridad.

En muchos momentos de nuestra vida experimentamos ansiedad, una emoción natural que se presenta, por ejemplo, cuando hablamos en público o hacemos algún cambio significativo. Sin embargo, para el 6% de los colombianos, esta ansiedad es desmedida y termina afectando su vida diaria.

“Eso afecta mi calidad de vida, porque ya no quiero salir, ya no quiero ir a hacer mis diligencias, ya no quiero ir a trabajar. Entonces, en este tipo de situaciones es cuando hay que buscar ayuda para hacer la vida más placentera”, aseguró María Paula Peña, psicóloga clínica, en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

Publicidad

Según datos de 2019 de la Organización Mundial de la Salud, 300 millones de personas padecen un trastorno de ansiedad, lo que lo convierte en el más común. De ahí que sea necesario tener cierta claridad sobre cómo reaccionar ante esta situación.

¿Cómo identificar los síntomas de ansiedad?

Publicidad

Sin duda, lo primero es identificar el malestar y los síntomas, que no todos son emocionales; también hay varios físicos.

Así lo explicó la especialista: “Es usual que en los niños y adolescentes se identifiquen mucho más los temas físicos. Entonces, nos estamos comiendo los cueritos, las uñas, los movimientos acelerados y repetitivos, porque para los niños va a ser muy difícil decir: ‘Yo estoy sobrepensando mucho esta cosa’, es muy difícil. También el aislamiento ya en la etapa más adulta se va entendiendo como uy, qué pereza esta pensadera, este exceso de futuro, no puedo parar de pensar en lo que va a hacer el otro mes o el otro año”.

Para actuar y poder ayudar, hay que identificar los síntomas.

“Intentar decirle: ‘cuéntame, ¿qué estás pensando?’ y hablar más despacio; ponerse a su nivel. Por ejemplo, si es un niño, ponerme a su nivel y la respiración en definitiva controla la mente. Es importante traer al aquí y al ahora las sensaciones que está experimentando el cuerpo”, acotó Peña.

Es esencial identificar los síntomas para actuar a tiempo - Noticias Caracol

Publicidad

El estigma y el desconocimiento son factores que impactan de manera negativa y que hacen que solo una de cada cuatro personas en el mundo con ansiedad reciba el tratamiento adecuado.

Familiares y amigos juegan un papel fundamental como red de apoyo, así como los hábitos sanos; es decir, hacer ejercicio, alimentación y sueño sano. Además, evitar el consumo de alcohol y drogas que, en lugar de ayudar, pueden terminar empeorando la situación.