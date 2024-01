Autoimagen: ¿cómo la exposición a pantallas y redes sociales afecta la percepción de sí mismo?

La compañía Zoom ha reportado hasta 300 millones de participantes diarios en reuniones. El exceso de estos encuentros online durante la pandemia y aún la postpandemia ha generado una serie de fenómenos con la autoimagen. ¿Qué es lo que ha causado verse tanto tiempo en la pantalla?



La digitalización de la vida ha extendido el tiempo que las personas pasan frente a las pantallas y, por lo tanto, frente a su propia imagen, evidenciando defectos e imperfecciones que antes no eran notorios.

Primero fueron las selfis, pero, sin duda con la pandemia, el teletrabajo y las reuniones online expusieron a millones de personas.

"A pesar de que la pandemia se acabó los efectos continúan y a esto le hemos llamado como la resaca consigo mismo, cierto agotamiento con la imagen propia y es porque sencillamente la gente es más consciente de cómo luce y de cómo se ve por todas estas herramientas digitales", indicó, Can Gumus, presidente de Merz Aesthetics Latinoamérica.

Así lo confirma una encuesta realizada a 9.600 personas en 14 países de Latinoamérica, de las cuales 1.200 fueron colombianas. El estudio realizado por la compañía Merz Aesthetics mostró un fenómeno que no había sido descrito hasta ahora: a muchas personas les importa más cómo se ven online que en la vida real.

El "47% de las personas es más consciente con respecto a su cuerpo después de la pandemia de lo que era antes, lo cual es impresionante porque significa que casi una de cada dos personas no se siente bien sobre su cuerpo después de la pandemia", agregó Can Gumus.



Por otro lado, 57% son más abiertas y consideran someterse a un procedimiento estético para mejorar su apariencia. Más que un procedimiento puede decirse que es un sentimiento, el cual han denominado dosis de autoestima.

Procedimientos que con los productos adecuados y en las manos idóneas pueden lograr esa mejora que se busca. Sin embargo, los especialistas aseguran que no solo la exposición a la imagen propia, sino a las redes sociales puede generar expectativas que no son reales.

“Con tanta gente en las redes hay algo muy importante que se llama percepción sesgada y lo que se ha encontrado es que las personas al estar constantemente expuestas a ciertas imágenes y características, como, por ejemplo, labios gruesos, se empieza a pensar que esos atributos son normales”, precisó Jennifer Levine, cirujana plástica facial.

Este fenómeno, contrario a lo que se podría creer, se presenta no solo en personas jóvenes, sino en diferentes grupos de edad. De ahí la importancia de una asesoría adecuada sobre lo que realmente es normal y natural.

“Otra cosa que estamos viendo en redes sociales es la popularidad de los filtros que alteran las fotos y la gente llega al consultorio queriendo lucir de esa manera o como cierta persona cuando no es una imagen real y, a veces, la gente se siente mal porque no se ve así, sin darse cuenta de que no es una foto de verdad, sino un filtro que altera la imagen”, agregó la galena.

Además de buscar profesionales adecuados, se insiste en la importancia de tener claro que esas apariencias impecables de las redes no son reales y no deberían hacer sentir a las personas inseguras sobre su apariencia.