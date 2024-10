Cáncer de mama puede presentarse en mujeres jóvenes: ojo a las señales de alerta

Como todos los años, en octubre se busca que las mujeres estén mejor informadas sobre el cáncer de mama y así puedan tener un diagnóstico temprano.

Noticias Caracol en vivo habló con Juliana Peláez Manrique, paciente con cáncer de mama, para conocer su testimonio. Narró que los primeros síntomas aparecieron el 1 de diciembre de 2023, un día en el que estaba utilizando un top blanco, en el que notó que tenía unas gotas de sangre justo en la zona de los senos.

Juliana tiene solo 27 años y cuenta que, a pesar de llevar una vida sana, el cáncer de mama tocó su puerta: “Me hacen una ecografía y me dicen: ‘esto no está normal’. Me hacen una biopsia y durante el proceso que fueron dos meses de esa biopsia, que se demoró bastante, ese pequeño nódulo creció hasta 7 centímetros y era toda esta parte del seno. Me llega un correo y me dicen que tengo cáncer de mama”.

Por su parte, Sandra Rangel Rojas recibió el diagnostico hace 9 años y recordó lo difícil que fue enfrentar esta enfermedad, pues “te sientes enferma, baja de nota, hinchada, te arde todo, te pica todo, no, esto es lo peor”. Manifestó que llegó a pensar: “Ya no puedo más, otro día con esto no es posible”.

Sin duda, cada proceso es diferente. En el caso de Juliana, “hace cinco meses me hicieron una mastectomía bilateral, me quitaron ambas glándulas mamarias”. Por su parte, Sandra contó que “empecé la quimio, la blanca, la roja, -eso dura 168 meses en esa quimio-, luego radioterapia, y luego sí me hicieron la mastectomía”.

En Colombia, al año, 17 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y 5.000 de ellas mueren. Por este motivo, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, con la campaña ‘Porque las quiero las cuido’, hace un llamado a los chequeos regulares sin importar la edad.

¿Cuándo ir al médico para descartar cáncer de mama?

Marcela Forero, de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, indicó que “no hay una edad específica, hay seguramente una incidencia más alta en mujeres mayores de 50 años, pero hay que chequearse desde cualquier edad. Si sientes que algo está pasando, si sientes que hay algún signo de alarma o si tienes antecedentes de cáncer de mama en tu familia, hay que chequearse”.

El autoexamen, el chequeo médico y la mamografía son las herramientas más importantes para un diagnóstico temprano.

