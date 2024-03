Cánceres ginecológicos afectan a 10.000 mujeres al año en Colombia: ¿cuáles son los síntomas?

Aunque el cáncer de seno es uno de los más comunes en las mujeres, también existen los cánceres ginecológicos, de los que poco se habla pero que afectan al menos a 10.000 mujeres al año en Colombia.



En Colombia, 12 de cada 100 mujeres tienen cáncer de ovario, uno de los cánceres ginecológicos más comunes y que cobran la vida de alrededor de 1.200 mujeres entre los 30 y 70 años, anualmente.

“El más común, que es el cáncer de cérvix; el segundo, que es el cáncer de útero; el tercero, que es el cáncer de ovario; el cuarto, que es el cáncer de vulva, y el menos común, que es el cáncer de vagina. Son cánceres de los que no se habla mucho y cuando los sumamos representan una gran cantidad de mujeres”, indicó Natalia García, directora médica de GSK Colombia.

Estos tipos de cáncer suelen ser silenciosos, ya que sus síntomas como hinchazón, dolor o presión en la pelvis, sangrado o manchado inusual, cambios en el apetito y estreñimiento son comunes y suelen confundirse.

“Si yo empiezo a sentir que cosas que antes no me pasaban me pasan, o toda la comida me empezó a caer mal, o ahora estoy perdiendo peso y no sé por qué, es la tendencia de los síntomas que nos debe hacer pensar en eso. Y otro que no es menor también es entender cuál es nuestra historia familiar”, comentó.



Si los síntomas persisten por dos semanas o más, consulte, pues un chequeo oportuno puede hacer la diferencia no solo para un óptimo tratamiento, sino para tener calidad de vida.



Publicidad

“Tratarlo oportunamente, nos permite en algunas ocasiones curarlo; en otras, detener su progresión, y, en casos muy avanzados, el tratamiento ayuda a que las pacientes puedan tener calidad de vida”, subrayó García.

En cuanto al tratamiento, la profesional de la salud afirmó que “alrededor del 70% de las pacientes necesitan cirugía, es un número importante. Pero, cuando pensamos en cuál es la cantidad de mujeres que sobreviven a los 5 años a cáncer de ovario, solo el 30%”.

Publicidad

Más de un 60% de mujeres con algún tipo de cáncer ginecológico consulta tarde. Por eso, el llamado es a escuchar su cuerpo, asistir a chequeos regulares mínimo 2 veces al año y llevar una vida saludable.