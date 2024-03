Ministro de Salud: "Solamente hay desabastecimiento de 25 medicamentos que se pueden suplir"

En entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habló este martes sobre la polémica reforma que tambalea en el Congreso. Uno de los temas más importantes que tocó fue el desabastecimiento de medicamentos.



El jefe de la cartera reconoció que hay desabastecimiento de 25 medicamentos.

"Encontramos que solamente están desabastecidos 25 medicamentos que se pueden suplir con otros y que se pueden importar algunos que son vitales. La EPS los puede importar sin ninguna complicación", dijo el ministro de Salud en el diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, y María Alejandra Villamizar, analista política de este noticiero.

"Dicen que vamos a fracturar el sistema, pero es que ya está fracturado. Nosotros no vamos a estatizar absolutamente nada", comentó Jaramillo.



"El sistema no está funcionando bien": ministro de Salud

El ministro de Salud recalcó en que el Gobierno no olvida que "hay una crisis. No la creamos nosotros como lo están tratando de hacer ver. Los tratamientos continuarán si se aprueba la reforma a la salud".

Agregó que "hay un reporte de la Contraloría en donde las EPS no son viables, solamente hay cinco después de que existieron más de 130 EPS. Las EPS le deben 25 billones al sistema público y privado. El año pasado el presupuesto se incrementó en el 29% y este año el presupuesto de salud está incrementado en el 19%".

Recalcó que "la situación es crítica porque si están todas las EPS quebradas, si se debe toda esa plata al sistema, hoy tenemos que sentarnos, porque si no el sistema se va a desbaratar y está en una terrible crisis. El sistema no está funcionando bien".



"Nunca podría pensar en cómo destruir un sistema, no podemos fallar. El Gobierno sigue abierto al diálogo. La gente puede estar tranquila, las EPS no van a desaparecer, pero no estamos previniendo la enfermedad, el sistema está fallando en lo preventivo", indicó el ministro de Salud.

“Tenemos una situación difícil, no está fácil, pero entre todos los colombianos tenemos que sacarla adelante”, puntualizó Guillermo Alfonso Jaramillo en su entrevista con Noticias Caracol.