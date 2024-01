Lo que se sabe de nueva variante del COVID en Colombia: ¿hay motivos para preocuparnos?

El Instituto Nacional de Salud alertó sobre la circulación de una nueva variante del COVID en Colombia, la JN. 1, por lo que se han incrementado los casos del virus en diferentes partes del mundo. El epidemiólogo Carlos Álvarez explicó qué tan peligrosa es y si es necesario volver a usar tapabocas.



El experto señaló que esta “variante nueva es una hija de la variante que está circulando en los últimos dos años, que es la variante Ómicron. Estas variantes aparecen porque logran evadir las defensas que hemos generado por la vacuna y por la misma presencia de habernos dado COVID previamente. Sin embargo, esta variante no ha mostrado que sea más agresiva o más virulenta; es decir, que produzca más hospitalizaciones o fallecimientos”.

No obstante, el epidemiólogo dijo que era “importante que al saber que está circulando en el país, pues igual que con otros virus respiratorios tomemos las medidas de prevención, que básicamente son dos: vacunarnos, colocar los refuerzos, especialmente las personas que tienen más riesgo de complicarse, como son personas mayores de 60 años, las personas que tienen alguna condición clínica como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad y las mujeres embarazadas; lo segundo, que si tiene síntomas respiratorios utilice tapabocas. No se necesita que sea obligatorio el uso de tapabocas, sino que seamos conscientes como ciudadanos de que, si yo tengo síntomas respiratorios, cuando uso un tapabocas evito la transmisión de este virus y de otros que también pueden causar complicaciones en nuestros vecinos o familiares”.

“El otro punto importante es que las personas que tienen factores de riesgo, si están en espacios poco ventilados, pues se protejan con un uso de tapabocas, especialmente si hay alguien con síntomas respiratorios”, agregó.

El epidemiólogo indicó que nueva variante del COVID en Colombia se presenta por “la circulación de virus respiratorios que se está viendo en esta época del año, que es la que usualmente vemos en Colombia. Realmente no vemos un incremento importante. Va más relacionado con la época de fiestas que ocurren al final del año en nuestro país. Pero como se viene una temporada seca, probablemente esa circulación vaya disminuyendo”.

