Robot de marcha ayudó a que taxista en Barranquilla recuperara la movilidad: "Es un milagro"

Comenzó a funcionar en Colombia un robot de marcha que podría revolucionar los métodos de recuperación de pacientes que han perdido movilidad. La máquina con tecnología de punta fue instalada en Barranquilla.



Jhon Balza es taxista y dice que dejó de caminar hace cuatro años tras sufrir un accidente. “Tuve una fractura de cadera bilateral, me tuvieron que operar y no camino”, indicó el usuario de la tecnología.

Jhon fue el primer paciente que subió al robot de marcha, la máquina que acaba de llegar a Barranquilla y que, según expertos, tiene la más avanzada tecnología para rehabilitar a cualquier persona que haya perdido movilidad en piernas.

“Es un robot que sirve para personas con secuelas de accidentes cerebrovasculares, ya sea trombótico o hemorrágico, en niños con problemas de marcha por nacimiento, por un smooth, parálisis o por accidente con trauma cerebral. Cualquier persona puede comenzar ya a tener un proceso de rehabilitación 100% tecnificado”, precisó Iván Reátiga, director científico del Grupo Campbell.



El conductor Jhon Balza no cabía de felicidad y no era para menos, volvió a caminar después de cuatro años.“Eso es un milagro, porque cuatro años en una silla de ruedas, no poder ponerse de pie y ahora estar nuevamente así. Es un milagro”, aseguró el hombre.

El dispositivo robótico fue elaborado en República Checa y, según sus fabricantes, puede lograr que el paciente dé hasta 1.500 pasos en su primera etapa de rehabilitación.

“Es una herramienta robótica que utiliza una tecnología que se llama Crecector y que sirve para detección del patrón de la marcha del paciente”, señaló Ondrej Hasala, especialista clínico en robótica.

La máquina llamada R-gait estará disponible en los próximos días al público a través de diferentes EPS.