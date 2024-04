Capítulo 340 completo Se Dice De Mí: El renacer de Esteban Jaramillo tras sus líos legales

Esteban Jaramilloes uno de los grandes del periodismo deportivo en Colombia, quien durante más de 40 años ha logrado llevar la pasión de la cancha a miles de hogares colombianos. En Se Dice De Mí el reconocido comentarista cuenta detalles inéditos de su carrera y sus altibajos.



Esteban Jaramillo nació en una numerosa familia de Manizales, una ciudad donde, según él, se le rinde culto a la tertulia y al Once Caldas.

Aunque comenzó a estudiar administración de empresas, su rumbo volvería al deporte cuando el reconocido Javier Giraldo Neira lo invitó a formar parte de un grupo de periodistas aficionados al fútbol.

"Yo fui pasante gratuito dos años, no me pagaban ni el pasaje, pero se me despertó una fiebre por el periodismo, además porque yo conocía de primera mano las noticias del Once Caldas. El día que salió el primer artículo mío firmado, me enloquecí", recordó Esteban Jaramillo.

Unas de las grandes tusas de su recorrido deportivo fue haber perdido una entrevista con el reconocido jugador argentino Diego Maradona, puesto que, en un error técnico, la imagen y el audio del encuentro quedaron mal grabados.

La muerte de sus padres lo tocó profundamente, sin embargo, la de su hermano lo cambió para siempre. “Yo le pido a Dios que el día que vaya a elegir uno más, que me muera yo. No quiero vivir ese dolor que viví cuando mi hermano Juan Augusto se ahogó en Cartagena”, comentó.

Otro de los difíciles de su vida fue cuando fue privado de la libertad por presuntos vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Estos líos legales casi le cierran las puertas en el mundo profesional, sin embargo, el apoyo de algunos de sus colegas lo sacaron adelante.

Así mismo, recuerda con cariño que, de todas las entrevistas que le hicieron al salir de la cárcel, la más significativa fue la que le hizo Jorge Alfredo Vargas, quien admite que Esteban Jaramillo fue uno de los primeros en darle la mano en su carrera profesional.

"Yo escribí un librito, lo tengo guardado con copias de seguridad. Ahí cuento todo: jugadores, técnicos, periodistas. Pero yo para qué voy a envenenar mi memoria, mi corazón, recordando episodios que yo enfrenté y no quiero que los demás enfrenten", confesó.