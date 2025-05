Investigación a personas cercanas: hay otro video y nuevo rumbo en desaparición de Tatiana Hernández

Eran las 5 de la tarde del 13 de abril cuando a Tatiana Hernández se la tragó la tierra (o el mar). Estaba sentada en los espolones de la playa que marca el inicio de Bocagrande, muy cerca del Centro Histórico de Cartagena , cuando un turista la grabó, sin saberlo, las últimas imágenes que son -tras cerca de un mes- las únicas pruebas de vida de la joven estudiante de Medicina.

El paradero de Tatiana, una mujer de 23 años, de 1.65 metros de estatura, de piel blanca y cuyos distintivos son unos tatuajes en sus brazos, es desde entonces desconocido. Misas, marchas, súplicas y velatones han sido desde el mes pasado la constante de la familia de la joven, quien estaba a solo 15 días de terminar sus prácticas en el Hospital Naval de Cartagena y de quien hoy se conoce que se ganó una beca para continuar sus estudios en España.

El día de su desaparición, Lucy Díaz, su mamá, estuvo visitando a Tatiana en Cartagena e incluso se acompañaron a una misa, por el Domingo de Ramos, para que luego ella tomara rumbo hacia el hospital, donde fue vista por última vez por sus amigos.

Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena desde el 13 de abril .

El giro en la búsqueda de Tatiana Hernández

Una de las hipótesis que se plantearon tras la desaparición de Tatiana es que ella, por algún tipo de accidente, habría caído al mar y ahogado. Por eso, a diario, hombres de la Armada Nacional navegaban por el mar Caribe en busca de su cuerpo, pero sin hallar si quiera una posible pista.

Para las autoridades son muy raras las circunstancias en las cuales las chanclas y el celular de Tatiana quedaron abandonados en el último lugar donde fue vista: los espolones de Cartagena. Sin embargo, esta semana, la misma Armada decidió que dejará de buscar a la mujer en el mar y concentrará esfuerzos en tierra.

Al mismo tiempo, según confirmó Lucy Díaz, tanto el celular hallado y el computador pertenecientes a Tatiana están ya en poder de técnicos de la Fiscalía en Bogotá, quienes ya adelantan los análisis respectivos para conocer las conversaciones de la joven antes de desaparecer.

De esta manera, la hipótesis que cobra más fuerza es que Tatiana pudo ser raptada por personas cuya identidad se desconoce. En tanto, la búsqueda por tierra de la estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada se focaliza, además de Cartagena, en los departamentos del Atlántico y Sucre, donde hay supuestos indicios de personas quienes dicen haberla visto.

Emiten circular de Interpol para ubicar a Tatiana Hernández, desparecida en Cartagena: nuevas pistas

Las nuevas evidencias en la investigación

En la búsqueda de pistas se conoció de la existencia de un nuevo video de cámaras de seguridad de un establecimiento comercial cerca de donde fue vista la mujer por última vez. Lucy Díaz le dijo a Caracol Radio que ese material ya estaría en poder de la Fiscalía; no obstante, ella no lo ha podido ver debido a que hace parte de material clave en las pesquisas.

“El propietario de un establecimiento me dijo que las autoridades habían tomado un video que él entregó, pero que ya él no me podía dar más detalles, que ya me tocaba directamente con las autoridades para que ellos dieran la información al respecto”, contó Díaz en entrevista con ese medio.

Respecto al contenido de ese video, esta madre señaló que no le dieron detalles si estaba con alguna persona, pues la investigación es cuidada por los investigadores de la Fiscalía.

En esta nueva etapa de investigación, Lucy detalló que conoce que hay personas cercanas a su hija que serán vinculadas al caso. “Sé que vienen muchas investigaciones a las personas que son cercanas a Tatiana. Eso es lo que me han dicho de parte de las autoridades”, contó.

Durante los últimos meses en Cartagena, Tatiana vivió con varios de sus amigos de la universidad mientras hacía las prácticas profesionales. Ellos, justamente, fueron quienes identificaron el lugar donde fue vista por última vez utilizando tecnología de GPS.

