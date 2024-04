Sebastián Caicedo es un actor colombiano de 42 años reconocido por sus actuaciones en producciones como Padres e hijos, Sin senos no hay paraíso y Nadie es eterno en el mundo, entre muchas otras. Su talento y apariencia física lo convirtieron en su juventud en uno de los galanes de la televisión colombiana, un título que se le subió muy rápido a la cabeza.

Juan Sebastián Caicedo nació en Cali el 12 de noviembre de 1981 como el segundo hijo de una pareja tradicional; sin embargo, su mamá tuvo que asumir la crianza de él y su hermana mayor completamente sola cuando eran muy niños. La ausencia de una figura paterna, asegura ahora, causó algunas de sus rebeldías y pataletas de niño y adolescente.

Sebastián Caicedo no tuvo una infancia sencilla

En medio de ese panorama, la hiperactividad de este caleño lo convertía en un niño 'revoltoso', pero con mucha creatividad para hacer obras de teatro junto a su hermana. Fue así como desde muy joven emprendió su camino artístico por la actuación, haciendo sus primeros papeles sobre las tablas.

Por ese entonces, la familia de Caicedo tuvo que enfrentar un nuevo reto. "Mi hermana queda embarazada a los 16 años y para mí fue un golpe bastante duro. No iba a clases, estaba desorientado porque veía a una hermana mamá muy joven y a mi mamá con muchos sacrificios", recuerda.

El actor Sebastián Caicedo reconoce que se fue a los golpes con el papá de su sobrino, quien "nunca quiso responder" por el menor, por lo que él asumió el rol de padre desde muy joven, "eso nos ayudó a unirnos más".

"Se me subió a la cabeza": Sebastián Caicedo sobre la fama

Para salir adelante, Caicedo tenía claro que quería triunfar en la actuación, por lo que se comprometió a los estudios de la mano del fallecido actor Alfonso Ortiz. Su talento rápidamente lo destacó entre los demás jóvenes actores, logrando obtener sus primeros papeles en la televisión nacional.

"Hoy en día entiendo que ese era mi camino, porque desde que entré, en los primeros castings que hice, quedaba. Fui muy privilegiado porque existían unos programas al mediodía que eran Unidad investigativa, Siguiendo el rastro, Historias para mujeres, tantas cosas, que yo sentía que era el rey del mediodía", reconoce.

La experiencia que le dejó su paso por estos programas le dio unas bases sólidas para su carrera actoral a nivel nacional e internacional, pero también lo llevaron a dejar de tener los pies sobre la tierra y darle prioridad a la fama.

"Hubo momentos en los que me enloquecí, sobre todo cuando empecé a tener mis primeras novelas grandes. Se puede decir que se me subió un poco la fama a la cabeza, nunca he sido de mirar mal a alguien, pero sí, me sentía guapo", agregó.

Tiberio Cruz, actor y amigo de Sebastián Caicedo, vivió con él esos primeros años de éxito actoral en su juventud. "Era mucha rumba, o sea íbamos a bares, rumbeábamos mucho, cada uno tenía fama, nos reconocían y entrábamos a cualquier parte".

A pesar de tener esos momentos de "locura", Sebastián Caicedo siempre fue responsable con sus ganancias, por lo que desde muy joven empezó a invertir en diferentes negocios el dinero que ganaba actuando. Por ese entonces su carrera se disparó internacionalmente por su trabajo en Todos quieren con Marilyn y por el reconocido personaje de Tyson en Nadie es eterno en el mundo.

"Es uno de los personajes que más he amado, más disfruté y gocé, hay mucha gente que me sigue todavía por ese personaje. Fue una experiencia muy bonita de la que tengo los mejores recuerdos", reconoce.