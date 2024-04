Sebastián Caicedo tuvo depresión tras separarse de Carmen Villalobos: "Se me acabó el mundo"

La separación de los actores Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos tras más de 11 años de relación amorosa tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes los consideraban una de las parejas más estables de la televisión colombiana. Fue una dura prueba de vida para el caleño.

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se conocieron en 2007 mientras grababan Nadie es eterno en el mundo, producción de caracol Televisión; sin embargo, en ese momento cada uno tenía una relación amorosa. Dos años más tarde, mientras trabajaban juntos en Sin senos no hay paraíso, iniciaron su noviazgo.

Por cuestiones laborales y el éxito actoral de ambos, la relación fue a distancia por algunos años. "La distancia fue amiga y como estábamos en un crecimiento profesional muy grande y trabajar para Telemundo y México fue un honor, se manejaba y yo siento que le daba mucho aire a la relación en ese momento", reconoció en Se Dice De Mí.

Tras 11 años de relación y pasar por el altar cuatro veces, los actores tuvieron una crisis que los llevó al divorcio, causando un gran revuelo a nivel nacional e internacional. La noticia de su separación se conoció 8 meses después de que ambos empezarán sus vidas por separado. Esa situación y otros temas personales lo llevaron a caer en un círculo depresivo.

"Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo, se me acabó mi vida. Esa era mi vida, tanto profesional como personal. Yo siempre lo explicó como que si te tiras de un edificio caes al suelo, pero si vas en una nave espacial en el universo y abres la puerta, ¿dónde quedas?. Yo quedé en la nada, no sabía de qué agarrarme, no tenía muchas herramientas, tenía muchos vacíos".

El actor recuerda que tras 11 años de una relación con Carmen Villalobos se vio sin muchas opciones al quedarse sin ella. "La depresión llegó a mi vida porque tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar el mundo. Esa oscuridad me llevó a pensar en el suicidio, fueron momentos muy difíciles".

Para Sebastián Caicedo algo que agravó la situación que estaba viviendo tras su divorcio fue la manera en la que medios de comunicación e internautas quisieron conocer los motivos de la separación; llegando a formar muchas teorías y suposiciones en las que, incluso, pusieron en duda su orientación sexual.

Sin embargo, el actor insiste en que junto a Carmen Villalobos decidieron mantener en privado los motivos de su divorcio. "Siempre va a haber un aprecio muy grande y mutuo. No tengo y nunca tendré nada malo que decir".