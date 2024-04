Sebastián Caicedo habla de su orientación sexual y su actual relación con Juliana Diez

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos impactaron al mundo al anunciar que tras 11 años de relación, habían decidido separarse. El actor caleño enfrentó una dura depresión durante ese momento de su vida y, además, se vio expuesto a las dudas sobre su orientación sexual.

Caicedo reconoce que uno de sus grandes miedos tras la separación, además de quedar solo, fue la reacción que tendría el mundo al conocer la noticia. Lo que más le molestó fueron los rumores que dieron a entender que él era homosexual, motivo por el que se había terminado su matrimonio.

"Me dio duro que, al no encontrar una infidelidad, tuvieron que buscar que de pronto fuera gay", asegura el actor y agrega que tanto él como Carmen Villalobos decidieron mantener en privado los verdaderos motivos de su divorcio debido al respeto y aprecio que todavía se tienen.

Sobre esos rumores, Sebastián Caicedo señala que "tengo grandes amigos gais que los quiero y los aprecio mucho, donde yo fuera gay lo hubiera dicho y no me hubiera casado. Me pareció un golpe muy bajo".

Sebastián Caicedo y Juliana Diez: así nació su historia de amor

En medio de la terrible depresión que atravesaba por su separación y otros motivos personales, Sebastián Caicedo visita Medellín con unos amigos y allí conoce una nueva vida que lo llenaría de paz y amor.

"Me hacen una invitación y era una iglesia. Llegó allá, entré y sentí la paz que no sentía en ningún otro lugar porque me conecté con Dios sin que nadie me dijera nada. Lo más bonito fue darme cuenta de que cometí muchos errores por estar lejos de Él y me di cuenta que pude morir para nacer en Él".

La vida del actor empezó a tomar un nuevo rumbo, en el que la paz y el amor de Dios tomaron relevancia, pero además llegó Juliana Diez, su actual pareja. "Juli es un angelito en mi vida, de verdad que tiene una relación muy bonita con Dios, muy madura espiritualmente, una empresaria maravillosa, soñadora, trabajadora, mamá", señala con mucho amor.

Caicedo asegura estar muy emocionado con su relación con Juliana Diez, quien lo ha estado apoyando en su relación con Dios y sus proyectos empresariales. Actualmente, el actor busca llegar al mercado internacional con sus productos capilares masculinos.

"No importa cuántos errores hayas cometidos, cuántas veces te hayas equivocado, hay alguien que te está esperando para darte una segunda oportunidad, para que mueras a todas esas equivocaciones y nazcas de nuevo en Él. No es fácil, lo reconozco porque me cuesta todos los días, pero sí se puede".