Ángela Aguilar lanzó canción sobre Christian Nodal llamada 'El equivocado': esta es la letra

La música siempre ha sido utilizada para transmitir sentimientos, opiniones y reflexiones sobre diferentes aspectos de la vida, principalmente sobre el amor. Algunas canciones del álbum de Shakira 'Las mujeres ya no lloran' causaron gran revuelo por sus claras indirectas a su expareja y, desde entonces, parece que cada vez más artistas utilizan sus nuevos lanzamientos para revelar detalles de su vida amorosa y las polémicas en las que se ven envueltos. Cazzu y Ángela Aguilar se han sumado a esta tendencia.

Luego de que Cazzu presentara a su público 'La cueva' y 'Con otra' , temas musicales en los que para muchos fueron claras las pullas hacia Christian Nodal y Ángela Aguilar, la cantante mexicana también ha decidido sorprender a su público con nueva música en la que, aparentemente, le responde a la argentina. 'El equivocado' es el primer tema que la cantante de la dinastía Aguilar decidió lanzar.

¿De qué trata 'El equivocado'?

Ángela Aguilar ya había dado un anticipo a sus seguidores en redes sociales sobre la música que estaba preparando y en esos pequeños adelantos ya se presentía que iba a dar detalles de su relación con Nodal, la polémica que protagonizaron y hasta que iba a responder a Cazzu. Efectivamente, la mexicana lo ha hecho todo en una sola canción.

Ángela Aguilar y Nodal protagonizan video de nueva canción - Foto: YouTube

En 'El equivocado', Ángela Aguilar habla de su esposo,Christian Nodal , con quien aparece disfrutando de un paseo en yate en el videoclip musical. La mexicana plantea que, aunque muchas personas han cuestionado su relación con el también cantante, indicándole que él no es el hombre indicado, ella ha descubierto sus virtudes y ha encontrado en él al "correcto".

Publicidad

"Me dicen de todo y que tenga cuidado, que me he enamorado del equivocado", expresa en la canción, lo que se ha interpretado como una respuesta a 'Con otra', la canción de Cazzu en la que la argentina dice: "No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra". Por su parte, Ángela Aguilar resalta que su esposo la sorprende con flores, se siente segura en sus brazos y "a mí me quedó perfecto".

De la misma forma, la mexicana detalló que, contrario a lo que muchos piensan, su amor con Christian Nodal nació sin esperarlo y sin traicionar a nadie. Cabe recordar que esta relación fue polémica porque se confirmó tan solo 15 días después de que el mexicano diera por terminada su relación con Cazzu , mamá de su primogénita, y tan solo unas semanas más tarde anunciaron su matrimonio.

Publicidad

Por otro lado, la canción también sirvió para desmentir los rumores sobre la supuesta separación entre Nodal y Ángela Aguilar , luego de que ambos realizaran confusas acciones en redes sociales, despertando las dudas de los internautas sobre si todo iba bien en su matrimonio.

"Todas tuvimos un equivocado, pero fue el amor más hermoso y jamás lo volveremos a ver"; "Que dure lo que tenga que durar, pero que viva cada momento a su manera"; "Nos mostró voz, nos mostró talento, nos mostró un poquito de lo que es vida"; "Por qué el equivocado? Porque ya tenía mujer?"; "¿el equivocado o el ajeno?"; "Que sea feliz mientras pueda, porque el Karma llega y no por equivocación"; son las diferentes opiniones sobre la canción en los comentarios.

Letra de 'El equivocado', canción de Ángela Aguilar

Está bien

Si me creen, pero, si no, también

Muy mi vida y la de cada quién

Porque este amor no lo voy a esconder

Y así se fue dando, poquito a poquito

Nos fuimos queriendo, nada estaba escrito

Me dicen de todo y que tenga cuidado

Que me he enamorado del equivocado

Publicidad

El equivocado me llega con flores

Y para quererlo, me sobran razones

Estando en sus brazos, me siento segura

Cómo me enamoran todas sus locuras

El equivocado es como ninguno

Y, de mi corazón, es el número uno

Y que rueda el mundo, no entienden lo nuestro

Digan lo que digan, él es el correcto

El equivocado a mí me quedó perfecto

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracltv.com.co