Gusi llora en Día a Día al ver a su primer maestro de música: "Me llené de nostalgia"

Las lágrimas de Gusi en el primer capítulo de La Descarga , de Caracol Televisión, marcaron una tierna historia que terminó en la mañana de este primero de octubre en el programa Día a Día . El mentor del reality recibió la sorpresa de Camilo Loaiza, su primer profesor de música.

¿Por qué lloró Gusi en La Descarga?

Edwin Guerra, participante de La Descarga, es un apasionado por la música llanera y quiso llevar la representación de su género tocando el arpa sobre el escenario. Sin embargo, interpretó en el instrumento una canción alejada de sus raíces, La quiero a morir, algo que sorprendió aún más a los mentores.

Gusi fue el que se vio claramente conmovido con el show que dio el participante y, desde su silla, el mentor empezó a llorar. "No creas que me recordaste algo triste, es simplemente que me emociona lo que transmite la música, me encanta vivir esto", le dijo. Además, el cantante agregó llorando que "es que me recordaste a Camilo Ariza, mi profesor del colegio".

Sorpresa a Gusi en Día a Día

Las palabras del mentor de La Descarga no pasaron desapercibidas para los televidentes ni para los presentadores del programa Día a Día, quienes tuvieron a Gusi como invitado al espacio matutino y le recordaron sus palabras.

El cantante explicó que, en ese momento, ver al participante con el arpa en el escenario le recordó a los primeros años de su vida en el colegio, en donde el profesor Camilo Ariza solía interpretar este y otros instrumentos.

En la terraza del set lo espera, precisamente, su maestro de toda la vida. Al verlo, Gusi empezó a llorar nuevamente y lo abrazó. El artista expresó que Ariza tuvo un gran impacto en su vida musical y personal.

Por su parte, el maestro Camilo Ariza recordó que conoció a Gusi cuando apenas tenía 5 años, en el kínder y lo vio crecer como persona y artista hasta que se graduó del colegio. "Tocando la guitarra, era muy inquieto. En el bachillerato fue una cosa muy dura, se murió uno de nuestros alumnos que era campeón de golf, Gusi sale con su guitarra y le hace una canción, todo el colegio llorando".

El profesor también contó que "el grado fue espectacular, yo nunca había visto algo así. Cuando fue el turno de Gusi se pararon todos sus amigos, él le hacía canciones a las niñas, a las profesoras, todos estaban aplaudiendo el grado de Gusi". Además, contó que el cantante también fue estrella deportiva de su colegio.