Luis Fonsi habla de su amor por Colombia en su nuevo disco: "Me desahogué como músico"

Luis Fonsi se ha convertido en uno de los artistas latinos más reconocidos a lo largo de su trayectoria musical, canciones como 'Despacito', 'No me doy por vencido' y 'Échame la culpa', entre otras, lo han posicionado en los mejores lugares de los listados internacionales a lo largo de los años.

El cantante puertorriqueño con 25 años de trayectoria ha pasado importantes momentos como conocer a su ídolo Juan Luis Guerra, cantarle al Papa Juan Pablo II, ser el telonero de Britney Spears y romper siete récords Guinness con su canción 'Despacito'. Ahora se propone agradecerle a su público con 'El viaje', un nuevo álbum en el que celebra todos sus logros.

Aunque se trata de un trabajo discográfico que demuestra lo largo que ha sido su recorrido, también es la muerte de que siempre hay sueños por cumplir. "Con canciones muy románticas, muy de cantautor y con canciones de fiesta y de celebración. Con colaboraciones soñadas, trabajé por primera vez en una grabación con un artista que admiro mucho que se llama Carlos Vives, por segunda vez con una de las voces que más me gusta que es Laura Pausini".

'El viaje', literalmente, representa en cada uno de los sitios que Luis Fonsi ha visitado gracias a su música y en los que su trabajo se ha recibido con amor. Entre ellos está Colombia y por eso creó 'Santa Marta', una canción en la que está junto a Carlos Vives.

Sobre ese tema, dedicado a la ciudad del Caribe colombiano, Luis Fonsi reconoce que "es una de mis canciones favoritas del disco, fue la última canción que se escribió y se grabó. Yo les decía a mis productores: '¿Ustedes se imaginan que Carlos Vives se sume a esta canción? Vamos a romper'. Estábamos soñando y agarré fuerza y le escribí, él es un amor y en tres días ya había escrito su parte".

"El hecho de que él me invitara a formar parte de su nuevo álbum que tiene que ver con esos lugares, amistades, amores que él ha cultivado con muchas partes del mundo. Yo tengo la suerte de estar en un pedacito de ese corazón. Es una canción que busca encontrar los dos puntos del pop que él representa y del rock de mi pueblo, es una mezcla muy poderosa", destacó el cantante samario.

Para concluir, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi detalla que en las canciones de 'El viaje' "me desahogué como músico, me desahogué como compositor y como cantante pienso que son las melodías más bonitas que he escrito".